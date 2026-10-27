인천 섬 응급환자 이송 ‘골든타임’ 놓칠라

인천의 섬에서 발생한 응급환자를 해양경찰 함정으로 육지까지 이송하기까지는 약 150분으로, 전국 중앙값(62분)보다 약 2.4배 시간이 더 걸리는 것으로 나타났다.



26일 해양경찰청이 더불어민주당 허종식 의원에게 제출한 ‘2026년 1∼9월 도서 지역 응급환자 이송’ 자료에 따르면 인천해경은 44건의 응급환자 발생 신고를 접수했는데 환자 인계까지 걸린 시간은 중앙값 150분이었다. 이는 전국(808건) 중앙값인 62분의 2.4배로, 같은 기간에 이송 10건 이상을 담당한 해경서 중 가장 길었다.

평균과 다른 중앙값은 모든 자료를 크기순으로 나열했을 때 가운데 있는 값이다. 인천해경이 응급환자를 옮기며 2시간 이상 걸린 경우는 28건(전체 44건의 63.6%)으로, 전국(14.9%)의 4배를 넘어섰다. 신고 접수부터 구조 인력이 현장에 닿기까지는 전국(20분)의 두 배인 40.5분이 소요됐다.

서해 최북단인 백령도의 장거리 이송 부담은 심각했다. 올해 인천시의료원 백령병원에서 해경 함정으로 도심 병원에 옮겨야 했던 환자 사례는 3건이었다. 지난 2월에는 오전 11시51분 신고된 영유아 환자가 9시간9분(549분)이 흐른 오후 9시에야 육지에서 인계됐다. 당일 기상이 좋지 않았고, 강풍까지 세게 불었던 게 원인으로 꼽힌다. 풍랑으로 바다가 거칠었던 3월에는 60대 남성 이송에 6시간56분(416분)이 걸렸다.



섬 응급환자 이송은 야간(오후 6시∼다음 날 오전 6시)에 집중됐다. 인천해경에서 맡은 44건 중 26건(59.1%)이 이 시기 이뤄졌다. 인천에서 소방 헬기가 출동한 31건 중 18건(58.1%)도 야간으로 전국 평균(38.3%)을 크게 웃돌았다.



가천대 길병원이 운영 중인 닥터헬기는 보건복지부 지침 등으로 일출부터 일몰까지만 운행할 수 있다. 따라서 해경과 소방에 야간 이송이 몰린다고 당국은 설명했다. ‘하늘 위 응급실’로 불리는 닥터헬기는 전문의가 탑승한 채 현장에 도착해 도서 주민들에게 골든타임을 확보하는 주요 수단이다.



시 자료에 따르면 길병원 닥터헬기 출동은 2022년 115건에서 2025년 34건으로 3년 새 70.4% 급감했다. 올해도 상반기까지 요청 78건 중 37건(47%)이 기각·중단됐으며, 사유는 기상 악화(18건)와 일몰 임박 등 시공간적 요인이 7건으로 전체의 3분의 2를 차지했다.



일차 의료를 뒷받침해야 할 병원선도 공백을 드러냈다. 2022∼2025년 매년 연간 130일의 목표 진료일수를 채우지 못해 4년 연속 미달(이행률 57.7∼72.3%)을 기록한 것으로 집계됐다. 올해도 8월 말 기준 69일(이행률 53.1%)에 그쳐 5년 연속 목표 미달이 우려된다고 허 의원은 내다봤다.



허 의원은 “같은 인천 시민이지만 백령도에서는 배로 최장 9시간 넘게 걸리고, 해가 지면 닥터헬기조차 부를 수 없는 게 현실”이라며 “안전성 확보를 전제로 야간 및 기상 악화 시에도 뜰 수 있는 중형급 이상 헬기 도입과 관계기관이 각기 움직이는 응급이송 체계를 통합 컨트롤타워로 묶어야 한다”고 말했다.

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