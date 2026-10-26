싸이월드, 다음달 말 베타 목표…과거 사진 복원은 아직

싸이월드를 복원 중인 블록체인 기업 시그마체인이 다음달 말 출시를 목표로 싸이월드 베타 서비스를 준비 중이라고 26일 밝혔다.

싸이월드를 복원 중인 블록체인 기업 시그마체인이 다음달 말 출시를 목표로 싸이월드 베타 서비스를 준비 중이라고 26일 밝혔다. 시그마체인 제공

시그마체인에 따르면 베타 서비스는 기존 이용자의 계정 찾기와 일촌 관계 회복, 기본적인 소통 기능에 초점을 둔다. 서비스는 모바일 애플리케이션 형태로 알려졌다.

사진을 첨부한 글을 올릴 수 있는 피드와 댓글 기능도 제공해 일촌 방명록 글 게시로 오랜 지인과 연락을 잇거나 추억을 공유할 수 있도록 할 예정이다.

다만, 과거 사진과 게시글 확인 기능은 정식 서비스에서 단계적으로 제공한다.

베타 서비스에서 계정과 관계를 먼저 연결하고 정식 서비스에서 과거 기록을 순차대로 돌려준다는 계획이다.

정식 서비스에는 일대일·단체 메시지를 주고받는 쪽지(DM) 기능을 추가하고 미니룸 꾸미기 기능도 강화한다.

시그마체인은 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 과거와 현재의 기록을 하나의 타임라인으로 연결, 주제별로 묶어 보여주는 방식인 ‘AI 인생 미니홈피’ 기능도 중장기 구상에 포함했다.

실제 구현에 앞서서는 데이터 존재 여부와 이용권한 등 검증이 필요하다.

싸이월드 복원 상황을 알리는 홈페이지(cyworld.co.kr)에서는 베타서비스가 이달말로 예정된 것 아니었나며 시그마체인을 비판하는 댓글이 눈에 띈다.

회사의 “싸이월드가 다시 시작되기를 기다려주시는 마음을 잘 안다”며 “열심히 준비하고 있다”는 글에는 ‘벌써 10월26일인데 베타도 출시하지 않은 건 뭐냐’, ‘확실할 때 출시하라’, ‘과거 데이터 복구가 베타서비스에 포함되지 않으면 알맹이 없는 껍질에 불과한 것 아니냐’는 등의 반응이 이어졌다.

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