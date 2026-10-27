예대금리차 시중은행 확대·인뱅 축소 ‘엇갈린 행보’

시중은행 예대금리차는 벌어지고 인터넷은행은 꾸준히 줄면서 둘 차이가 올해 들어 최소치를 기록했다. 같은 기간 시중은행 대출금리가 인터넷은행에 비해 크게 뛴 반면 예금금리 인상 속도는 이를 따라오지 못해 발생한 현상으로 풀이된다. 시중은행이 예금금리 인상에 나섰지만 대출금리도 당분간 상승 압력이 있을 것으로 보여 금융소비자의 셈법이 더 복잡해질 것으로 보인다.

26일 은행연합회 소비자포털 공시에 따르면 올해 8월 인터넷은행 3사(케이뱅크·카카오뱅크·토스뱅크)와 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 가계예대금리차(정책서민금융 제외) 차이는 0.53%포인트로 올해 들어 가장 낮은 수치를 기록했다. 올해 1월(1.32%포인트)보다는 0.79%포인트, 전월(0.69%포인트)보다는 0.16%포인트 떨어졌다.

서울 시내 시중은행 ATM 기기 모습. 뉴시스

예대금리차란 은행이 받는 대출금리에서 고객에게 주는 예금금리(저축성 수신금리)를 뺀 차이를 말한다. 대출금리가 높아지거나 예금금리가 떨어지면 예대금리차가 커지게 된다.

올해 8월 인터넷은행과 5대 시중은행 예대금리차 차이가 최소치를 기록한 것은 인터넷은행의 예대금리차는 떨어지고 5대 시중은행 예대금리차는 커지면서 나타난 현상이다.

인터넷은행의 올해 8월 예대금리차는 1.99%포인트로 올해 1월(2.82%포인트)부터 꾸준히 줄어들고 있다. 반면, 5대 시중은행의 올해 8월 예대금리차는 1.46%포인트로 6월(1.30%포인트) 최저치를 찍은 이후 꾸준히 벌어지고 있다.

이는 5대 시중은행의 대출금리가 인터넷은행에 비해 가파르게 올랐지만 예금금리 인상 속도는 이를 따라오지 못해 발생한 현상으로 풀이된다.

은행연합회 소비자포털 공시에 따르면 5대 시중은행의 올해 8월 가계대출금리 단순평균은 4.9%로 연중 최고치를 찍었고, 올해 1월(4.5%)과 비교하면 0.4%포인트, 전월(4.71%)보다는 0.19%포인트 늘었다. 반면, 인터넷은행 대출금리 단순평균은 8개월 만에 0.32%포인트, 전월(5.08%)보다는 0.02%포인트 올라 시중은행 대출금리 상승세가 가팔랐다.

정기예금의 경우 은행연합회 소비자포털 공시에 월별 공시가 부재하지만 최근 한 달을 기준으로 평균을 내 보면 인터넷은행의 금리가 증가하는 동안 시중은행은 오히려 감소했다. 이날 기준 인터넷은행 정기예금(12개월) 기본금리 단순평균은 3.70%로 전월 취급(3.56%) 대비 0.14%포인트 올랐지만 같은 기간 5대 시중은행의 경우 3.29%에서 2.88%로 0.41%포인트 줄었다.

5대 시중은행에서 예금금리는 줄고 대출금리는 빠르게 오르면서 예대금리차가 확대됐고 인터넷은행 3사는 예금금리가 올라 예대금리차 차이가 좁혀진 것이다.

금융권 관계자는 “인터넷은행이 선제적으로 수신금리를 올렸지만 시중은행은 9월부터 수신금리 인상에 들어가서 8월까지의 예대금리차 현황에는 아직 수신금리 변동 부분이 반영되지 않은 것으로 보인다”고 설명했다.

올해 9월 이후 정기예금 금리 인상에 나선 시중은행도 많지만 대출금리도 당분간 상승 압력이 계속될 것으로 보여 예·적금 이용자와 차주들의 셈법이 더 복잡해질 것으로 보인다. 지난 22일 기준 5대 시중은행의 정기예금 잔액은 1017조3593억원으로, 전월 말보다 11조2722억원 증가해 수신(예금) 자금 유입세가 뚜렷하지만 변동금리 주요 지표인 코픽스(COFIX·자금조달비용지수)가 3.18%에서 3.43%로 0.25%포인트 오르는 등 대출금리도 상승 압력을 받고 있는 탓이다.

한국은행의 향후 기준금리 추가 인상도 예고된 만큼 상대적으로 높은 예금금리와 안정적인 대출금리를 제시하는 인터넷은행으로 머니무브(자금 이동) 현상이 이어질지도 주목된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지