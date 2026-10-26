은행 “中企 신용위험 커져 대출받기 어려워질 것”

국내은행 대출 담당자들은 4분기 중소기업을 중심으로 신용위험이 커지고 대출을 받기도 어려워질 것으로 전망했다. 이달 들어 주요 은행의 가계대출이 2조원 넘게 증가한 가운데 가계의 주택대출 수요도 늘어날 것으로 예상됐다.



한국은행은 26일 이런 내용의 ‘금융기관 대출행태 서베이 결과’를 발표했다. 한은이 지난달 18개 국내은행의 여신업무 총괄담당 책임자를 대상으로 조사한 결과 이들은 4분기에 중소기업 대출 문턱이 특히 높아질 것으로 내다봤다.

서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

이번 조사에서 국내은행의 4분기 대출태도지수는 중소기업이 -19, 대기업과 가계일반(신용대출 등)은 -8이었다. 이 지수가 마이너스 부호(-)이면 전 분기보다 대출태도가 강화돼 대출을 조인다는 의미이고 플러스(+)는 완화를 뜻한다. 한은은 “기업대출은 대외여건 불확실성이 높은 가운데 최근 여신 건전성이 저하되는 흐름을 보임에 따라 대·중소기업 모두 대출태도가 강화될 전망”이라고 설명했다.



대출태도지수 중 가계 주택대출은 유일하게 0으로 전 분기 수준을 유지할 것으로 전망됐다. 올해 가계대출 증가율 목표치가 상향된 데다 이주비·중도금 대출 등이 가계대출 총량 규제에서 제외된 영향으로 보인다.



4분기 은행의 대출태도 종합지수는 -11로 집계됐다. 대출태도 종합지수는 올해 1분기 -1, 2분기 -2에 그쳤다가 앞서 3분기에는 -20을 기록했다.



은행들은 4분기에 기업·가계 모두 신용위험이 증가할 것으로 우려했다. 기업은 특히 중소기업을 중심으로 신용위험이 악화할 것으로 예상됐다. 중소기업의 신용위험지수는 31에 달했고 가계도 28로 높은 수준이었다. 대기업은 6에 그쳤으나 3분기(3)보다는 상향됐다. 신용위험 종합지수는 29로 전분기(26)보다 3포인트 높아졌다.



국내은행의 기업대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체)은 올해 6월 0.68%에서 지난 8월 0.86%로 올라갔다. 이 기간 대기업 연체율은 0.22%에서 0.39%로 0.17%포인트, 중소기업은 0.82%에서 1.00%로 0.18%포인트 증가했다. 한은은 “가계의 신용위험 역시 취약차주의 채무상환능력 저하 우려 등으로 증가할 것으로 예상된다”고 밝혔다.



대출 수요의 경우 가계 주택대출이 14로 꾸준히 증가할 것으로 전망됐다.



비은행 금융기관에서는 상호금융조합에서 특히 대출을 조일 것으로 보인다. 상호저축은행 26곳, 신용카드 7곳, 상호금융조합 130곳, 생명보험사 10곳을 조사한 결과 상호금융조합의 대출태도는 3분기 -33에 이어 4분기 -31로 집계됐다.



차주의 신용위험지수는 상호금융조합에서 40으로 가장 높았고 이어 생보사(20), 저축은행(17), 카드사(0) 순이었다.

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