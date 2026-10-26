가난·병마 딛고 일어선 ‘좌파 거목’… 美 서반구 패권 전략 제동

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 4선 당선은 극적이었다. 좌파 진영으로서 우파 후보를 막아내며 중남미와 아메리카 대륙 전체에 큰 정치적 파장을 몰고 올 것으로 예상된다. 특히 서반구를 미국의 핵심 전략 지역으로 규정한 ‘돈로 독트린’을 앞세워 중남미에서의 영향력을 확대하고 있는 도널드 트럼프 행정부의 외교 노선에 어떤 변화가 있을지 관심거리다.



25일(현지시간) 치러진 브라질 대선 결선투표는 ‘세기의 대결’이라고 해도 과언이 아닐 정도로 격렬했다. 이념적으로나 정치적으로나 룰라 대통령과 강성 우파의 플라비우 보우소나루 후보는 원수에 가까웠다.

“이겼다” 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령(앞줄 가운데)이 25일(현지시간) 상파울루주 상베르나르두두캄푸에서 대선 결선투표를 마친 뒤 투표소 밖에 모인 지지자들과 인사하고 있다. 금속노조 지도자 시절 활동 무대였던 이곳에서 한 표를 행사한 룰라 대통령은 플라비우 보우소나루 상원의원을 꺾고 4선에 성공했다. 상베르나르두두캄푸=로이터연합뉴스

룰라 대통령은 대선 1차 투표에서 보우소나루 후보에게 밀렸고, 각종 여론조사에서 단 한 차례도 역전하지 못했다. 1989년 대통령 직선제가 채택된 이후 브라질 대선 1차 투표에서 패배한 후보가 결선에서 승리한 전례도 없었다. 개표 과정에서 룰라 대통령은 초반 한때 보우소나루 후보에게 밀렸지만, 개표율 48%를 기록할 무렵 역전에 성공했다.



결선투표 과정에서 잡음이 발생하기도 했다. 브라질 연방대법원은 선거 당일 투표 마감 시간을 오후 5시에서 7시로 2시간 연장하는 유례없는 결정을 내렸다. 룰라 측과 보우소나루 후보 측 모두 연장을 요구했지만, 보우소나루 측은 투표 결과 발표 뒤 이를 이유로 선거 불복 의사를 밝혔다.



가난한 소작농 부모 밑에서 가난하게 자란 룰라 대통령은 어릴 때부터 공장 근로자로 일해야 했다. 19세 때 작업 중 사고로 왼쪽 새끼손가락을 잃고, 5년 뒤에는 함께 공장을 다녔던 첫 부인은 돈이 없어 치료를 받지 못해 사망했다. 이를 계기로 룰라 대통령은 노조 활동에 뛰어들었다. 1980년 상파울루시 인근 3개 지역 노조가 참여한 브라질 사상 최대 규모의 파업을 주도하면서 전국적 명성을 얻었다. 1986년 연방 하원의원에 당선돼 정계 진출한 그는 2002년과 2006년 대통령에 당선됐다. 퇴임 후 옥살이와 암 투병 등으로 고난을 마주했으나 2022년 대선에 재도전해 대권을 차지했고, 이날 두 번째 연임으로까지 이어졌다.



1차 투표 후 저소득층 복지 프로그램 ‘보우사파밀리아’ 지원금을 15% 인상하는 등 민생 정책을 잇따라 내놓으며 막판 지지층 결집에 성공한 것이 주요 승리 원인으로 분석된다. 보우소나루 가문의 재집권에 대한 경계심도 작용했다.



중남미 주권에 외부의 개입에 대한 거부감과 앞선 우파 정권 불신 등도 유권자들의 선택에 영향을 줬다. 강경한 공권력을 기반으로 하는 치안 정책과 공공 서비스 축소 등 우파적 경제 해법에 등을 돌렸다. 선거 과정에서 트럼프 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 등 미국의 빅테크 플랫폼을 통해 브라질 대선에서 여론전까지 불사했다는 의혹이 제기되는 등 반발도 있었다. 상당수 브라질 유권자들은 이러한 외세의 간섭을 자국의 주권과 민주주의를 훼손하는 행위로 봤다.



지난해 이후 에콰도르와 볼리비아를 시작으로 온두라스, 칠레에 이어 코스타리카, 콜롬비아, 페루까지 잇따라 친트럼프 보수 지도자들이 집권하던 흐름은 일단 브라질에서 멈춘 것으로 보인다. 영국 가디언은 “이번 결과는 보우소나루 가문의 동맹인 트럼프 대통령에게 타격”이라고 짚었다.



이에 따라 트럼프 2기 행정부의 서반구 전략도 일정 부분 영향을 받을 가능성이 커졌다. CNN은 “브라질은 룰라 정권하에서 트럼프 행정부와의 긴장 속에 주권을 강조하고 글로벌사우스 및 중국과의 관계 강화를 유지해갈 것으로 보인다”고 전망했다.

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