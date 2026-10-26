[설왕설래] YS의 두 ‘아픈 손가락’

1991년 7월 노태우정부의 김동영 정무1장관이 사표를 냈다. 암 치료 때문에 더는 공직 수행이 어려웠다. 후임 장관에는 최형우가 기용됐다. 둘 다 당시 여당이던 민자당 김영삼(YS) 대표의 상도동계 핵심 측근이었다. YS의 왼팔이 김동영, 오른팔은 최형우라는 뜻의 ‘좌(左)동영 우(右)형우’란 말이 유행하던 시절이다. 김동영은 YS의 대통령 취임을 못 본 채 54세 이른 나이에 타계했다. 훗날 YS는 유족을 청와대로 초청해 “일생을 바친 민주화가 꽃피는 것을 보지 못하고 먼저 간 것이 안타깝다”며 고인을 애도했다.



김동영과 달리 최형우는 YS정부에서 민자당 사무총장, 내무부 장관 등 요직을 지냈다. 1990년 3당 합당으로 탄생한 민자당은 1997년 대선이 다가오며 민주계(옛 민주당)와 민정계(옛 민정당) 간 계파 갈등이 극심해졌다. 앞으로 갈 길이 먼데 민주계 내부에선 YS 차남 김현철의 한보 비자금 연루 의혹 등 악재가 연거푸 터졌다. 그러는 사이 YS가 영입한 이회창 전 국무총리가 민자당 안에서 세력을 넓혀 갔다. 민주계에 의한 정권 재창출을 노린 최형우의 속은 타들어 갔을 것이다.



1997년 3월 최형우는 민주계 중진 의원들과 만나 향후 정치적 진로를 논의하던 중 갑자기 쓰러졌다. 61세 나이에 치명적인 뇌졸중이 엄습했다. 며칠 뒤 YS가 현직 대통령 신분으로 병원을 찾아 입원 중이던 최형우를 문병하고선 의료진에 “꼭 낫도록 노력해 달라”고 호소한 것은 유명한 일화다. 일부 언론은 당시 큰 인기를 누리던 드라마 제목을 빌려 ‘용(龍)의 눈물’이라고 불렀다. 대통령 당선으로 천하를 얻었으나 두 명의 핵심 측근을 잃은 YS의 비애가 잘 녹아든 표현이라고 하겠다.



30년 가까이 투병해 온 최형우가 엊그제 91세를 일기로 별세했다. 상도동계 김덕룡, 동교동계 권노갑 전 의원이 장례위원장을 맡은 가운데 민주당 김민석, 국민의힘 장동혁 대표도 공동위원장으로 참여했다니 모처럼 반가운 소식이다. 비록 고인은 권력의 정점에서 더 큰 꿈을 꾸다가 건강을 잃고 정계를 떠났지만, 후배 정치인들에게 ‘통합’의 메시지를 남겼다. 오늘 고인의 영결식이 여야 협치의 물꼬를 트는 계기가 되길 고대한다.

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