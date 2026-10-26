부산항만공사·해진공, 해양 창업 아이디어 공모전 개최

부산항만공사(BPA)와 한국해양진흥공사(해진공)는 해운·항만·물류 분야 유망 창업 아이디어 발굴을 위해 ‘스파크업(Spark-up) 1876’ 해양 창업아이디어 공모전을 개최한다고 26일 밝혔다.

공모 분야는 항만 운영·관리와 하역·배송 등 항만·물류 분야, 해상운송과 해운서비스·금융, 친환경·안전·디지털 선박 등 해운·선박 분야다.

부산항만공사와 한국해양진흥공사가 공동 개최하는 ‘스파크업(Spark-up) 1876’ 해양 창업아이디어 공모전 포스터. 부산항만공사 제공

참가 대상은 전국 예비 창업자와 창업 1년 미만 기업으로, 개인 또는 최대 4명으로 구성된 팀 단위로 참여할 수 있다. 참가 신청은 다음달 16일까지 공모전 접수 사이트에서 받는다.

양 기관은 창의성·사업성·실현 가능성 등을 평가해 10개 팀 안팎을 발표평가 대상으로 선정하고, 11월 27일 최종 심사를 거쳐 4개 팀을 뽑는다. 분야별 최우수상 1개 팀에 300만원, 우수상 1개 팀에 200만원 등 총 1000만원을 시상한다.

수상팀에는 아이디어 구체화와 사업화 멘토링을 제공하고, 공동 운영하는 해운·항만 창업지원 플랫폼 ‘1876 부산(BUSAN)’ 입주도 연계한다.

안병길 해진공 사장과 송상근 BPA 사장은 “유망 스타트업을 발굴해 지역 해양산업의 혁신 생태계를 조성하겠다”면서 “혁신적인 아이디어가 실질적인 창업과 성장으로 이어지도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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