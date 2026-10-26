인천대로 도화IC 진출로 2→1차로 전환

옛 경인고속도로 핵심 진·출입 시설이었던 도화나들목(IC) 일대의 평면 교차로 전환 공사가 본격화한다. 기존의 차량 통행 중심 도로를 주변 지역과 연결되는 일반 도로로 만들기 위한 것이다.



인천시 종합건설본부는 ‘인천대로 일반화 1단계 사업’ 일환으로 30일부터 인천 방향 도화나들목 진출로를 기존 2차로에서 1차로로 축소·이동 운영한다고 25일 밝혔다. 통행이 변경되는 구간은 미추홀구 인천대로 도화소교에서 도화나들목을 거쳐 경인로로 합류하는 곳이다.



추후 1차로가 좁아지면서 기존 부지는 공사 지점으로 바뀐다. 도화대교 교량 구조물 철거 등 후속 공정이 순차적으로 진행될 예정이다. 일정별로 1단계 인천 기점∼인하로∼주안산단 4.81㎞, 2단계 주안산단∼서인천IC 5.64㎞ 구간이다.



시는 도로 전광판, 교통방송 등으로 사전 안내를 실시하고 있다. 차로 축소에 따라 출퇴근 시간대 일부 교통 혼잡이 예상되는 데 따른 조치다. 시는 해당 진출로를 이용하는 운전자들에게 서행 운전할 것과 교통 정체 발생 시 방축고가교를 지나 도화 구역 방면의 주안산단 진출로로 우회해 줄 것을 당부했다. 아울러 공사 기간 중 발생할 불편에 대해 시민들의 양해와 협조를 구했다. 이한남 시 종합건설본부장은 “도화나들목 평면 교차로 조성을 위한 첫걸음이자 시민 중심 도로 변화의 상징적인 과정”이라며 “안전한 교통 환경 속에서 향후 절차가 차질 없이 진행되도록 하겠다”고 말했다. 시는 성공적인 인천대로 일반화로 오랜 기간 도심을 동서로 길게 분단시켰던 방음벽과 옹벽 철거에도 나선다.

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