북한, 다시 중국으로… 신압록강대교 경협 시동

김정은 북한 국무위원장이 24일 신압록강대교를 건너 중국 랴오닝성 단둥을 전격 방문해 양국 혈맹관계를 강조하고 친선 계승 의지를 밝혔다. 김 위원장의 방중은 지난해 9월 베이징에서 열린 전승절 행사에 참석한 이후 1년1개월 만이다. 이전 방중과 달리 김 위원장이 시진핑 중국 국가주석을 만나지 않고 귀국했지만 다음 달 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 전격 성사돼 김 위원장과 도널드 트럼프 미국 대통령의 북·미 정상회담 개최를 촉진하는 역할을 할 수 있다는 분석이 제기된다.



25일 북한 조선중앙통신, 중국 신화통신 등에 따르면 김 위원장은 전날 신압록강대교를 건너 단둥에 도착해 항미원조(중국의 6·25전쟁 참전)기념관을 참관하고 중국 권력 서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석과 만났다. 북측에서는 조용원 노동당 중앙위원회 비서와 최선희 외무상, 김여정 총무부장, 김재룡 제1부부장을 비롯한 당정 주요 간부들과 리룡남 주중북한대사가 동행했다. 중국 측에서는 왕이 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 류하이싱 공산당 대외연락부장, 마자오쑤 상무부부장 등 중앙 간부들과 지방 간부들, 왕야쥔 주북중국대사가 함께 했다.

손 잡은 김정은·왕후닝 24일 중국 랴오닝성 단둥을 방문한 김정은 북한 국무위원장(오른쪽)이 영접을 나온 왕후닝 중국 전국인민정치협상회의 주석을 항미원조기념관에서 만나 악수하고 있다. 김 위원장과 왕 주석은 중국의 6·25전쟁 참전을 기념하는 이곳에서 양국 연대를 강조했다. 노동신문·뉴스1

김 위원장은 북한과 중국의 연대를 강조하는 데 주력했다. 그는 ‘항미원조기념탑’에 헌화한 뒤 “우리 인민은 중국 인민과 함께 싸운 영광의 연대를 영원히 기억할 것”이라며 “우리 혁명을 피로써 도와준 중국 인민에 대한 영원한 감사를 대를 이어 전해갈 것”이라고 말했다. 또 “항미원조기념관은 불패의 조·중(북·중) 친선에 대한 고귀한 피의 검증”이라며 “시련을 함께 헤친 훌륭한 역사를 영원히 기억하고 영원히 고수하며 굳건히 계승해 나갈 것”이라고 밝혔다. 김 위원장은 “위대한 역사의 화폭 속에 평화를 수호한 정의로운 넋과 정신이 고동하고 있다”는 등의 문구가 적힌 김일성 주석 사진문헌기념판을 선물했다.



왕 주석은 시 주석이 김 위원장에게 보낸 인사를 전하며 항미원조기념관 참관이 “전통적인 중·조 친선과 전투적 우의를 끊임없이 계승발전시켜 나가는데서 매우 중대한 의의를 가진다”고 말했다.



김 위원장은 단둥 버스공장을 참관하고, 노동자들을 격려한 뒤 ‘당일치기’ 중국 방문을 마쳤다. 이번 방문은 김 위원장이 시 주석과 만나지 않았다는 점에서 눈길을 끈다. 김 위원장은 2018년과 2019년, 지난해 등 과거 중국을 방문할 때마다 시 주석과 정상회담을 했다.

김정은 북한 국무위원장이 24일(현지 시간) 중국 랴오닝성 단둥에 있는 자동차공장을 방문해 중국 서열 4위 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석과 함께 시설을 둘러보고 있다. 북한 조선중앙TV는 김정은 북한 국무위원장이 24일(현지 시간) 신압록강대교를 통해 중국 랴오닝성 단둥을 방문 했다고 25일 보도했다. 뉴시스=조선중앙TV 캡처

이날 방문을 계기로 북·중 경제협력이 가속화될지에도 관심이 쏠린다. 김 위원장이 오고 간 신압록강대교는 양국 간 물류와 인적 교류를 확대할 핵심 통로로 꼽힌다. 김 위원장은 북한으로 돌아가던 중 신압록강대교 중간지점에서 “이 다리가 두 나라를 잇고 우리의 마음도 더 굳게 잇는 역사적인 사명을 의심할 바 없이 정확히 수행하게 되리라”는 기대를 표명했다.

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