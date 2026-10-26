외교적 선택지 넓힌 김정은… 트럼프 방중 앞두고 ‘몸값 올리기’ [김정은 당일치기 방중]

다음 달 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 앞두고 이뤄진 김정은 북한 국무위원장의 전격 중국 방문이 북·미 대화 재개로 이어질지 관심이 쏠린다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 꾸준히 김 위원장과의 만남에 관심을 보여온 만큼 중국이 양측의 대화 재개를 위한 여건 조성에 나설 수 있다. 신압록강대교 개통을 계기로 주목을 받고 있는 북·중 간 경제협력을 가속화하기 위한 행보라는 분석도 제기된다.

단둥 자동차 공장 방문 24일 김정은 북한 국무위원장이 중국 랴오닝성 단둥의 버스제조업체 황하이자동차 조립공장을 방문해 생산시설과 제품을 둘러보며 공장 관계자들의 설명을 듣고 있다. 김 위원장의 이번 방문으로 북·중 경제협력이 가속화될지에도 관심이 쏠린다. 노동신문·뉴스1

북한 대외 매체 조선중앙통신은 25일 김 위원장이 전날 ‘중국인민지원군 조선전선참전 76돌’을 즈음해 신압록강대교를 건너 중국 랴오닝성 단둥을 방문했다고 보도했다. 통신에 따르면 김 위원장은 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석의 영접을 받아 항미원조(抗美援朝·미국에 대항하고 북한을 돕는다)기념관을 찾은 후 중국 측이 마련한 연회에 참석했다. 이후 단둥시 버스공장을 시찰한 뒤 중국 측 배웅을 받으며 신압록강대교를 통해 귀국했다.

이번 방중은 에이펙 정상회의를 앞둔 시점에 이뤄졌다는 점에서 북·미 대화 재개 가능성과 맞물려 주목된다. 최고지도자의 의중이 정책 결정 과정에서 중요한 역할을 하는 북·중 정치체제에서 북한 지도자의 방중은 양국 간 현안을 조율하고 협력을 요청하는 성격이 강하다.

도널드 트럼프 1기 행정부 때의 전례도 있다. 김 위원장은 2018년 3·5·6월, 2019년 1월 북·미 정상회담 추진 과정에서 네 차례 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 회담했다. 미국이 북한의 비핵화를 압박하던 것과 맞물려 북한은 중국과의 관계를 강화해 대미 협상력을 높이고 중국은 북·미 간 직접 협상이 진행되는 과정에서 한반도 문제에 대한 자국의 영향력을 유지하려 했다는 해석이 나왔다. 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “시 주석의 최측근 책사이자 지난 7월에 평양에 갔던 왕 주석이 김 위원장을 만났고, 방중에 최선희 북한 외무상과 왕이 중국 외교부장 등 양국 외교 당국자가 참여했다는 점에서 북·미 대화 문제 논의 가능성을 배제할 수 없다”고 전망했다. 양 석좌교수는 “최 외무상이 러시아를, 왕 부장이 미국을 방문하는지 등 향후 움직임을 지켜볼 필요가 있다”며 “트럼프 대통령이 방중에 대해 어떤 반응을 보일지도 염두에 둘 대목”이라고 설명했다.

중국의 중재 가능성도 북·미 대화 재개 여부를 가늠할 변수다. 북·미 대화가 장기간 교착된 가운데 북한이 러시아와의 밀착으로 외교적 선택지를 넓히면서, 중국으로서도 북한과의 관계를 관리하고 한반도 정세에 대한 영향력을 유지할 필요가 커졌다. 지난 6월 시 주석의 방북과 정상회담 역시 미·중 전략경쟁과 북·러 밀착 등 변화한 국제정세 속에서 북·중 간 정치·안보·경제 협력을 강화하려는 움직임으로 볼 수 있다. 중국은 북·미 간 긴장 완화를 통해 역내 안보 환경이 악화하는 것을 방지하고 미·중 간 다른 현안에서도 외교적 지렛대로 활용할 수 있다는 점에서 대화 촉진에 나설 유인이 있다. 북·중 관계 전문가인 박종철 국립경상대 교수는 “지난 6월 시 주석의 방북은 미·중이 향후 한반도 정세 관리 방식을 다시 모색하려는 큰 그림에서 이뤄진 것으로 볼 수 있다”며 “중국은 북·미 정상 간 조우 형식으로라도 성사시키고 싶을 것”이라고 분석했다.

이번 방중이 북·미 대화 재개를 위한 사전 조율보다 북·중 간 교역과 경제협력 확대에 무게를 뒀다는 해석도 있다. 김 위원장이 시 주석과 별도 회담을 하지 않은 채 ‘당일치기’ 일정을 소화했다는 점에서다. 특히 김 위원장이 단둥의 버스제조업체인 황하이자동차 공장을 시찰하고, 북한 매체가 방문 장소를 구체적으로 명시한 것도 주목할 만하다. 대중교통과 수송 여건 개선에 필요한 버스 등 대형 상용차를 중국으로부터 공급받는 데 관심을 두고 있음을 시사한다는 것이다. 북한에 대한 운송수단 수출은 유엔 안전보장이사회 대북제재 결의 위반이다. 김희교 광운대 동북아문화산업학부 교수는 “북한이 경제 개발을 추진하려면 중국과의 협력 확대가 필요하지만 중국은 유엔 안보리 제재를 노골적으로 위반하는 데 부담을 느낀다”며 “러시아·우크라이나 전쟁 종전 분위기, 북·미 대화 가능성 등 여러 상황을 저울질해 중국이 추가로 제공할 수 있는 경제적 지원·협력의 여지가 있는지 타진하려 했을 가능성도 있다”고 진단했다.

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