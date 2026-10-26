[경제 단신] 사회공헌 기업 ‘시슐랭 스타’ 대국민 투표 외

사회공헌 기업 ‘시슐랭 스타’ 대국민 투표

산업통상부는 26일부터 다음 달 8일까지 2주간 대한민국 첫 사회공헌 맛집 가이드 프로그램 ‘시슐랭 스타’의 본선 대국민 투표(포스터)를 진행한다고 25일 밝혔다. 시슐랭은 기업의 사회적 책임을 뜻하는 CSR과 미슐랭(Michelin)을 합친 말로, 사회적 가치를 창출한 우수 기업 프로그램을 ‘사회공헌 맛집’처럼 발굴·확산한다는 취지로 올해 처음 시작됐다. 시슐랭위원회가 선정한 본선 후보 20개 중 3개 프로그램을 선택해 투표하면 된다. 결과는 11월 말 발표된다.

롯데면세점, 서울·부산 VIP 주류 행사

롯데면세점이 글로벌 럭셔리 주류 기업 모엣 헤네시와 함께 서울과 부산에서 주요 고객 대상 프라이빗 주류 행사를 열었다. 롯데면세점은 지난 23일 서울 더그랜드롯데 서울 35층 피에르가니에르 바에서 최상위 회원으로 분류된 20명을 초청해 ‘글렌모렌지 마스터클래스’(사진)를 개최했다. 29일에는 부산에서 역시 주요 회원 회원 20명을 대상으로 ‘프레스티지 샴페인 클래스’를 연다.

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