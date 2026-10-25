위성곤 제주지사 “말산업 치유 분야로 확대…마사회 본사 제주 유치 총력”

위성곤 제주도지사가 한국마사회 렛츠런파크 제주에서 열린 ‘제21회 제주마 축제’에서 제주 말산업의 발전 방향을 제시하고, 한국마사회 본사 제주 유치 의지를 거듭 밝혔다.

25일 제주도에 따르면 위 지사는 전날 제주도지사배 대상경주 시상식에서 제주가 오랜 말문화의 역사와 탄탄한 산업 기반을 갖춘 지역임을 강조하며, 향후 말산업의 영역을 한 차원 넓혀가겠다는 구상을 밝혔다.

24일 렛츠런파크 제주에서 열린 제주마축제와 제주도지사배 대상경주. 제주도 제공

위 지사는 “제주는 말의 생산과 육성, 경마까지 아우르는 명실상부한 말산업특구”라며 “앞으로 경마와 승마를 넘어 말을 통한 마음의 치유 분야까지 외연을 넓혀 제주가 말산업 육성의 핵심 역할을 해나가겠다”고 강조했다.

이와 함께 우희종 한국마사회장도 초청 내빈 환영행사에서 제주마의 가치 보존과 말문화 확산을 위한 노력을 약속했다. 우 회장은 “제주마의 고유한 가치를 지키고 발전시키며, 제주의 말문화가 지역사회를 넘어 전국과 세계로 확산될 수 있도록 힘쓰겠다”고 밝혔다.

제주도는 현재 정부의 제2차 공공기관 지방 이전에 발맞춰 한국마사회 본사 제주 유치를 적극 추진하고 있다. 제주는 전국 최초의 말산업특구로서 생산·육성부터 경마·관광까지 아우르는 인프라를 갖추고 있으며, 전국 말산업특구 평가에서 12년 연속 1위를 차지한 바 있다. 앞서 지난 1일에는 위성곤 지사와 송영훈 제주도의회 의장이 한국마사회 본사를 직접 방문해 제주 이전을 공식 제안하기도 했다. 위 지사는 이날 행사에서도 제2차 공공기관 지방 이전 계기에 마사회 본사가 제주로 둥지를 옮기기를 희망한다는 뜻을 거듭 피력했다.

한편, 위 지사는 이날 우희종 회장을 비롯한 주요 내빈들과 함께 한국전쟁 당시 활약한 군마 ‘레클리스(Reckless)’ 동상에 헌화하고 묵념하며 호국영웅의 넋을 기렸다. 이어 제주도지사배 대상경주를 관람한 뒤 우승 마주와 기수, 조교사에게 시상하고 관계자들의 노고를 격려했다.

한국마사회 제주지역본부가 주관한 이번 ‘제21회 제주마 축제’는 24일부터 25일까지 렛츠런파크 제주에서 진행됐으나, 기상 악화로 인해 ‘레클리스 히어로 런’ 프로그램은 취소됐다.

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