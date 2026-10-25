[재테크 특집] ‘파리나무십자가 소년합창단’ 공연 할인

BC카드가 연말을 맞아 세계 3대 소년합창단인 ‘파리나무십자가 소년합창단’ 공연 할인 이벤트를 실시한다. 2026 파리나무십자가 소년합창단 공연은 오는 12월13일 수원SK아트리움, 20일 서울 예술의전당 콘서트홀, 22일 성남아트센터 콘서트홀에서 각각 개최된다. 국내 카드사로는 유일하게 BC카드가 단독 제휴사로 참여한다.



BC카드는 해당 공연 티켓 할인 이벤트를 진행한다. 고객이 BC카드로 결제 시 서울 예술의전당 공연 15%, 성남아트센터 및 수원SK아트리움 공연 10%를 각각 할인받을 수 있다.

BC카드가 오는 12월 세계 3대 소년합창단인 ‘파리나무십자가 소년합창단’ 공연 할인 이벤트를 실시한다. BC카드 제공

파리나무십자가 소년합창단은 1907년 프랑스 파리에서 창단돼 120년 역사와 전통을 이어오며 세계 각국에서 공연을 펼쳐온 합창단이다. 이번 공연에서도 특유의 맑고 섬세한 화음과 클래식 음악의 감동을 국내 관객들에게 선보일 예정이다.



BC카드는 이번 제휴를 통해 고객들이 다양한 문화 콘텐츠를 합리적으로 즐길 수 있도록 혜택을 강화할 계획이다. 또한 온·오프라인 채널을 활용해 공연과 관련 혜택을 알리고 고객과의 접점도 지속적으로 확대한다는 계획이다.



김호정 BC카드 상무는 “연말을 맞아 가족, 연인과 함께 수준 높은 클래식 공연을 보다 부담 없이 즐길 수 있도록 이번 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 BC카드는 다양한 문화 콘텐츠와 연계해 고객들이 체감할 수 있는 혜택을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

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