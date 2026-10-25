[재테크 특집] 안정 배당·분산 투자… ‘타이거 ETF’ 인기

국내 증시 변동성 확대로 투자자들의 관심이 ‘얼마나 오를까’에서 ‘얼마나 안정적으로 투자할 수 있을까’로 이동하면서 상대적으로 안정적인 배당주가 대안으로 부상하고 있다.



특히 주목받는 자산은 ‘미국배당다우존스’다. 국내에서도 미국배당다우존스를 활용한 투자 수요가 빠르게 확대되고 있다. 국내 상장된 미국배당다우존스 관련 상장지수펀드(ETF) 가운데 타이거(TIGER) ETF의 규모가 가장 크다. 이달 19일 기준 순자산 규모는 4조3699억원에 달한다.

증시 변동성 확대로 안정적인 배당주가 대안으로 떠오르는 가운데 가장 큰 규모를 기록하고 있는 ‘TIGER 미국배당다우존스 ETF’. 미래에셋자산운용 제공

‘TIGER 미국배당다우존스 ETF’가 변동성 장세에서 안정적인 배당과 분산투자를 동시에 추구할 수 있는 대표적인 전략으로 자리 잡으면서 관련 상품에 대한 투자자들의 관심도 높아지는 모습이다.



여기에 커버드콜 전략을 결합하면 배당에 옵션 프리미엄을 더해 정기적인 현금 흐름을 추구할 수 있다. 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 ETF’는 데일리 옵션 매도를 활용해 연 10% 수준의 옵션 프리미엄을 목표로 한다. 매월 중순 분배금을 지급한다. ‘TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 ETF’는 옵션 매도 비중을 낮춰 기초자산의 상승 참여를 높이는 한편 연 10% 수준의 분배를 목표로 하며 월말 분배 구조를 갖췄다.



두 상품을 함께 활용하면 월중과 월말로 나눠 현금흐름을 확보할 수 있다. 분배금을 재투자할 경우 시장 조정기에 추가 매수 재원으로 활용할 수 있어 변동성이 높은 시장에서도 장기적인 투자 흐름을 이어가는 데 도움이 될 수 있다.

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