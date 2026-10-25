[재테크 특집] 이마트·트레이더스서 10% 할인 ‘알뜰 쇼핑’

삼성카드는 이마트 계열 브랜드를 자주 이용하는 고객을 위한 ‘이마트신세계 PLUS 삼성카드’를 출시했다고 25일 밝혔다.



‘이마트신세계 PLUS 삼성카드’는 이마트, 트레이더스 홀세일 클럽, 노브랜드 등 이마트 계열 브랜드 이용에 특화된 상품이다. 이마트 계열 브랜드에서 카드 사용 시 월 최대 4만원까지 10% 할인과 2~3개월 무이자할부를 제공한다.

삼성카드가 이마트 계열 브랜드를 자주 이용하는 고객 특화 상품으로 출시한 ‘이마트신세계 PLUS 삼성카드’. 삼성카드 제공

의료·교육과 이동통신 영역에서도 할인혜택을 담았다. 병·의원, 약국, 학원, 주요 인터넷강의, 학습지 결제와 이동통신요금 정기결제 시 각 영역에서 월 최대 5000원까지 3% 할인을 받을 수 있다.



해외 이용 고객을 위한 혜택과 신세계 제휴 서비스도 마련했다. 해외 가맹점 이용 시 한도 없이 1% 할인을 제공하며, 신세계백화점 제휴 서비스와 함께 2~3개월 무이자할부를 이용할 수 있다.



‘이마트신세계 PLUS 삼성카드’의 연회비는 국내전용 및 해외겸용(Mastercard) 모두 1만8000원이다. 자세한 내용은 모니모 앱과 삼성카드 홈페이지에서 확인할 수 있다.



삼성카드 관계자는 “이마트 계열 브랜드 이용에 특화된 혜택과 함께 교육비, 통신비 등 생활 전반의 소비 영역에서 실질적인 혜택을 담은 상품을 출시했다”며 “앞으로도 고객의 일상에 도움이 되는 다양한 혜택을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

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