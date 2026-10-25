[재테크 특집] 생애주기 따라 보장도 맞춤… ‘더 핏’ 출시

삼성화재가 고객의 건강 상태와 생애주기에 맞춰 보장과 서비스를 제공하는 건강보험 ‘더 핏’(THE FIT)을 출시했다고 25일 밝혔다.



더 핏은 삼성화재가 2024년 선보인 맞춤형 상품 ‘마이핏 건강보험’의 보장과 기능 전반을 개선한 ‘종합 솔루션’이다. 구체적으로 질병의 특성과 치료 과정에 따른 통합치료비 보장체계를 대폭 강화한 것이 특징이다.

삼성화재가 고객의 건강상태와 생애주기에 맞춰 질병 보장부터 일상 속 헬스케어 서비스까지 맞춤형으로 제공하는 신상품 건강보험 ‘더 핏’(THE FIT)을 출시했다. 삼성화재 제공

기존 암과 순환계 질환 중심이던 보장 영역을 간·폐·신장 질환 등으로 넓히고, 초기 검사와 약물치료부터 입원과 수술, 회복 과정까지 실제 치료 여정 전반을 아울러 보장한다.



또 연령이 높아지고 생활환경이 달라지면서 새롭게 걱정되는 위험에도 대비할 수 있도록 건강, 요양, 운전자, 주거 등 4가지 모듈로 상품을 구성했다. 치매나 장기요양은 물론 운전과 주거 생활에서 발생하는 일상적 위험까지 폭넓게 대비할 수 있도록 설계됐다.



합리적인 보험료와 맞춤형 헬스케어 서비스도 눈길을 끈다. 건강 상태에 맞는 유형을 선택할 수 있고, 가족이 함께 결합하면 모두 보험료를 5% 할인받을 수 있다. 가입 이후엔 헬스장 이용을 지원하는 ‘그래비티’, 혈당 관리를 돕는 ‘슈가핏’, 체중 관리를 지원하는 ‘라이트핏’ 중 하나를 선택해 일상 속 만성질환을 관리할 수 있다.



암·뇌·심장 등 중증질환 발생 시에는 병원 동행, 가사도우미 등 10종의 생활 밀착형 혜택을 담은 ‘서비스 바우처’를 새롭게 선보이며 환자의 온전한 일상 복귀를 지원한다.

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