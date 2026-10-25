[재테크 특집] 챗GPT·넷플릭스 구독료 30% 할인 ‘눈길’

우리금융지주 자회사인 우리카드의 ‘카드의정석2 ROUTINE(루틴)’이 실속형 혜택으로 소비자 호응을 이끌고 있다.



25일 우리카드에 따르면 지난 5월 출시된 이 카드는 생활 필수 영역의 정기결제 할인에 집중했다. 디지털구독(유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 챗GPT 등)과 멤버십(쿠팡 와우, 네이버플러스, 배민클럽 등)에서 30%, 생활(아파트관리비, 공과금)과 통신, 교육·도서, 렌털에서 15% 할인을 받을 수 있다.

고정 지출 부담을 덜어줄 우리카드 ‘카드의정석2 ROUTINE(루틴)’. 우리카드 제공

아파트관리비 포함 전월 실적 50만원 이상 시 영역별 5000원, 최대 3만원이 할인되고, 전월 실적 100만원 이상은 영역별 1만원, 최대 6만원을 할인받을 수 있다.



라이프스타일을 고려한 실속 혜택도 담았다. 우리WON페이, 네이버페이, 카카오페이 등 주요 간편결제로 건당 5만원 이상 결제 시 1000원(월 통합 3회) 할인을 제공하며, 해외 온·오프라인 이용 시 1.5% 할인을 제공한다. 국내 가맹점 5만원 이상 결제 시 2~3개월 무이자할부 서비스도 가능하다.



카드 플레이트는 2종으로 디자인했다. 생활 영역 6개 할인혜택을 고객이 기억할 필요 없이 바로 볼 수 있도록 카드 디자인에 적용한 것이 특징이다. 연회비는 해외 전용 및 실물 카드 발급 시 2만8000원, 스마트폰 전용인 모바일 단독카드로 발급 시 2만2000원이다.



우리카드 관계자는 “생활비 전반에 걸친 반복 지출 영역에서 실질적인 혜택을 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

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