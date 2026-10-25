[재테크 특집] AI 걸그룹 ‘루미나’ 돌풍… 뮤비 250만뷰 넘어

삼성증권이 자체 제작한 4인조 인공지능(AI) 걸그룹 ‘루미나’(LUMINA)의 데뷔곡 ‘오버라이드’(OVERRIDE) 뮤직비디오가 공개 약 한 달 만에 유튜브 조회 수 250만회를 돌파했다고 25일 밝혔다.



지난달 22일 삼성증권 공식 유튜브 채널에 공개된 이 영상은 일주일 만에 조회 수 100만회를 기록한 데 이어 이달 21일 250만회를 넘어섰다. ‘빛나는’이라는 뜻의 영단어(Luminous)에서 착안한 루미나는 서로 다른 개성을 지닌 4명의 멤버가 모여 하나의 강렬한 스펙트럼을 완성한다는 세계관을 담고 있다.

삼성증권이 자체 제작한 4인조 인공지능(AI) 걸그룹 ‘루미나’(LUMINA). 삼성증권 제공

이번 프로젝트는 어렵고 딱딱한 금융과 투자 메시지를 K팝이라는 대중적 콘텐츠에 녹여낸 것이 특징이다. 투자의 본질이 현재의 능동적 선택으로 미래 가능성에 투자하는 데 있다는 점에 착안해 금융을 ‘변화와 기회의 언어’로 풀어냈다. 데뷔곡 ‘오버라이드’는 테크노 리듬에 일렉트로니카와 댄스 음악을 결합한 곡이다. 세상이 정한 답을 따르기보다 스스로 기준을 세워 가능성을 열어간다는 메시지를 강렬한 후렴구에 담았다.



삼성증권은 유명인을 모델로 기용하는 기존 방식에서 벗어나 자체 AI 아이돌을 새로운 디지털 소통 자산으로 육성할 계획이다. 향후 후속 뮤직비디오와 쇼츠폼 챌린지를 선보이고 다양한 콘텐츠의 진행자(MC)로도 활용해 고객 접점을 넓힌다. 일회성 홍보 캐릭터가 아닌 금융과 엔터테인먼트를 잇는 차별화된 소통 아이콘으로 키우겠다는 구상이다.

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