동계 국제선 주 5353회 운항… 일본·중국 노선 대폭 늘어난다

올해 10월부터 내년 3월까지 적용되는 올해 동계 국제선 항공편이 지난해보다 7.6% 늘어난 주 5353회 운항한다. 일본과 중국을 중심으로 항공편이 대폭 증편되고, 지방공항을 출발하는 중국 직항 노선도 새롭게 개설된다.

국토교통부는 25일부터 내년 3월 27일까지 적용되는 ‘2026년 동계 정기 항공편 일정’을 확정했다고 밝혔다.

이번 동계 국제선 여객 정기편은 44개국 264개 노선에서 84개 항공사가 최대 주 5353회 운항한다. 지난해 동계 4973회보다 380회(7.6%) 늘어났다. 운항 항공사는 국내 항공사 11곳과 외국 항공사 73곳이다. 증편은 일본과 중국 노선에 집중됐다. 일본 노선은 지난해 같은 기간보다 주 314회, 중국 노선은 232회 늘어난다. 일본과 중국 모두 방한수요와 여행수요가 모두 높은 것이 증편으로 이어졌다.

중국을 연결하는 신규 직항 노선 6개가 개설됐다. 신규 노선은 에어부산의 부산∼광저우, 이스타항공의 부산∼샤먼과 청주∼샤먼, 에어프레미아의 인천∼닝보, 트리니티의 인천∼린이, 춘추항공의 제주∼스좌장 등이다. 지역공항에서 중국 주요 도시로 이동하는 선택지가 확대되는 셈이다.

김해공항과 청주공항의 시간당 항공기 운항 가능 횟수를 나타내는 슬롯 총량도 확대됐다. 김해공항은 평일 하루 354회에서 370회로, 주말에는 486회에서 540회로 늘었다. 청주공항은 평일 132회에서 149회, 주말 144회에서 180회로 확대됐다. 주말 기준 증가율은 각각 11%, 25%다.

국내선은 제주 노선 13개와 내륙 노선 7개 등 총 20개 노선에서 최대 주 1735회 운항한다. 지난 5월 운항을 재개한 인천∼제주 노선은 주 2회에서 3회로 증편된다.

국토부는 12월 17일로 예정된 대한항공과 아시아나항공의 합병에 대비해 노선 운영계획과 해외 항공당국 인허가 등을 점검했다. 운항 규모와 항공기 사용계획 변경에 따른 안전관리도 강화할 방침이다.

정채교 국토부 항공정책실장은 "국민의 항공편 선택권과 이동 편의를 확대하면서 항공사들의 안전운항 관리에도 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

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