‘성매매 미끼’로 남성들 폭행·5000만 원 갈취한 10대들 중형

​성매매를 미끼로 남성들을 유인한 뒤 폭행·협박해 5000만 원 상당의 금품을 갈취한 10대 일당에게 법원이 중형을 선고했다.

​25일 법조계에 따르면 광주지방법원 순천지원 제1형사부(재판장 김용규)는 강도상해 및 특수강도 등의 혐의로 기소된 A군(17)에게 징역 장기 6년·단기 4년을 선고했다. 함께 범행을 주도한 B군(19)과 C군(18)에게는 각각 징역 장기 5년·단기 3년 6개월, 장기 5년·단기 3년을 선고했다.

광주지법 순천지원. 연합뉴스

​ 공동 범행에 가담한 D군(18)과 E양(17)에게는 징역 2년에 집행유예 4년이 선고됐으며, 가담 정도가 낮은 F군(17)과 G양(17)은 광주가정법원 소년부로 이송됐다.

​이들은 순천시 일대에서 랜덤채팅 애플리케이션으로 성매매를 제시하며 남성들을 숙박업소로 유인한 뒤 객실을 급습하는 수법을 사용했다. 이 과정에서 피해자들을 폭행하고 나체 영상을 촬영해 협박 수단으로 악용했으며, 피해자 5명으로부터 모바일 뱅킹 송금과 대출을 강요해 총 5000만원 상당을 빼앗았다.

특히 주범 A군은 보호관찰 상태에서 위치추적 전자장치(전자발찌)를 착용하고 있었으나, F군에게 전자발찌를 대신 차고 있게 한 뒤 범행을 저지르는 등 추적을 회피하려 한 것으로 조사됐다.

​재판부는 “소년이 통상 보일 수 있는 비행 수준을 현저히 넘어선 계획적 범행”이라며 “범행 수법이 매우 위험하고 폭력적인 데다 범행 동기에서도 참작할 만한 사정을 찾기 어려워 엄벌이 불가피하다”고 양형 이유를 밝혔다.

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