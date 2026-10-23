불붙은 경기교육청 ‘편향 특강’ 논란…교총 “즉각 취소하라”

경기도교육청이 교사와 학부모 등을 대상으로 진행하는 명사 초청 특강에 정치 편향성 논란을 일으킨 인사를 강사로 선정해 반발이 거세지고 있다. 국내 최대 교원단체인 한국교원단체총연합회(교총)까지 나서 강연 취소를 요구했으나, 도교육청은 행사를 강행하겠다는 입장을 고수했다.

황현필 역사바로잡기연구소장. SNS 캡처

이처럼 교육계에서 비판이 이어지면서 행사 당일까지 극심한 진통이 지속될 전망이다.

경기도교육청은 오는 28일 남부청사 대강당에서 ‘2026 경기교육 대전환 명사 초청 강연회’를 열고, 유명 한국사 유튜버이자 독립기념관 비상임이사로 재직 중인 황현필 역사바로잡기연구소장을 초청해 ‘역사를 역사답게, 교육을 교육답게’를 주제로 강연을 진행할 예정이다.

그러나 지난 16일 강연이 안내된 직후 국민신문고와 도교육청에는 강사 교체를 요구하는 교사와 학부모들의 민원이 잇따르고 있다. 항의에 나선 이들은 황 소장의 과거 발언을 문제 삼았다.

황 소장은 과거 강의에서 “6·25는 미국이 일으킨 전쟁”이라는 취지의 발언을 해 논란을 빚었다. 이를 두고 당시 자신의 유튜브 계정을 통해 “전후 맥락을 자른 악마의 편집”이라고 해명한 바 있다. 김일성의 남침을 막아주지 않은 미국에 책임이 있고 그래서 미국이 일으킨 전쟁이나 다름없다는 얘기였다는 설명이다.

최근에는 고(故) 육영수 여사 피격 사건을 다룬 영화에 대해 박정희 전 대통령의 개입은 부정하면서도, “왜곡된 내용이 없다”고 평가해 재차 논란의 중심에 섰다.

경기도교육청

이에 교총은 22일 공식 입장문을 내고 강연의 취소를 요구했다. “교육청 주관 강연은 전문성과 함께 교육적 적절성, 역사적 정확성, 정치적 중립성을 엄격히 검토해야 한다”는 지적이다.

교총은 2021년 경기도교육청의 ‘북한 부럽다’ 웹툰 논란도 언급했다. 초등학생 대상의 웹툰을 공식 인스타그램에 게시했다가 등장인물들의 대사가 문제가 되자 삭제한 사건이다.

강주호 교총 회장 역시 “역사 왜곡 논란이 제기된 인물을 강연자로 초청한 데 대해 교원과 학부모는 물론 국민적 우려가 커지고 있다”며 “강행 시 특정 정치적 입장에 편향된 행정을 펼친다는 국민적 비판을 피하기 어려울 것”이라고 경고했다.

교육기본법 제6조의 ‘교육의 중립성’ 제1항은 “국가와 지방자치단체가 설립한 학교에서는 특정한 정당이나 파당적 편견을 전파하기 위한 방편으로 교육이 이용되어서는 아니 된다”고 명기했다.

이 같은 반발에도 도교육청은 강사 교체 불가 입장을 유지하고 있다. 도교육청 관계자는 “강연자는 다양한 경로의 추천을 거쳐 선정됐으며, 이번 특강 주제 역시 정치적 사안이 아닌 ‘역사교육의 중요성’을 다루는 만큼 강사를 교체할 사안이 아니다”라고 밝혔다.

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