추미애, 네덜란드 노르트브라반트 주지사 면담…“반도체·자율주행 협력 강화”

판교 거점 2028년 자율주행 광역버스 실증 연계…TNO 등 첨단연구 협력
경기도가 세계적인 반도체 장비 기업 ASML과 차량용 반도체 기업 NXP가 둥지를 튼 네덜란드 노르트브라반트주와 손잡고 반도체와 미래 모빌리티 분야 첨단기술 협력을 확대한다.
추미애 경기도지사는 22일 수원시 팔달구 도담소에서 이나 아데마 노르트브라반트 주지사를 만나 지역 간 반도체 생태계 강화, 자율주행 기술, 차세대 지능형 교통체계(C-ITS) 등 첨단산업 전반의 교류·협력 방안을 논의했다.
경기도와 노르트브라반트주는 2024년 우호협력 관계를 맺은 뒤 각국의 핵심 첨단산업 거점으로서 실질적 교류를 이어오고 있다.
추 지사는 이 자리에서 “노르트브라반트주에는 ASML과 NXP 등 세계적 기업과 에인트호번의 첨단 개방형 혁신 생태계(Brainport)가 구축돼 있으며, 경기도 역시 반도체·정보기술(IT)·인공지능(AI)·미래차·배터리 산업이 집적된 대한민국의 첨단산업 중심지”라며 “양 지역이 축적해 온 기술과 미래 비전을 바탕으로 미래 모빌리티 기술 발전을 함께 이끌어가자”고 제안했다.
특히 추 지사는 도가 추진 중인 미래 모빌리티 실증 정책을 설명하며 “판교를 중심으로 2028년 고속도로 자율주행 광역버스 시험운행을 준비하고 있다”고 소개했다. 이어 “양 지역의 첨단 연구기관과 기업들이 공동 연구 및 기술 실증에 적극 동참한다면 기술 상용화 시너지가 극대화될 것”이라며 협력을 요청했다.
이에 이나 아데마 주지사는 “양 지역의 협력은 혁신과 기술을 통해 함께 글로벌 경쟁력을 높여갈 수 있음을 보여주는 모범 사례”라며 “급변하는 국제 정세 속에서 상호 존중과 공동 목표를 바탕으로 구축해 온 신뢰를 통해 구체적 성과를 만들어내길 기대한다”고 화답했다.
양측은 향후 네덜란드 응용과학연구기구(TNO) 등 전문 연구기관 및 첨단기업 간 네트워크를 활성화하고, 지능형 교통체계와 데이터 연계 플랫폼 등 미래 모빌리티 정책 경험을 공유하며 협력 과제를 구체화할 방침이다.
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