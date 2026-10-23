갈등 줄이고 신뢰 쌓고…충남 노사, 현장서 상생의 길 찾는다

노사 간 입장 차이를 합의로 좁히려면 무엇이 필요할까. 달라진 노동관계법을 사업장에서는 어떻게 이해하고 적용해야 할까. 충남지역 노사관계자들이 분쟁 조정 사례와 노동 현안을 함께 살피며 상생의 해법을 찾는 자리가 마련됐다.

충남도와 충남노사민정협의회는 22일 보령 파레브호텔에서 이틀 일정의 ‘충남노사협력포럼’을 개막했다. ‘노사 상생 문화 확산’을 주제로 열린 포럼에는 도내 사업장 노사관계자와 협의회 노사관계 분과위원 등 90여 명이 참여했다.

충남노사협력포럼이 22일 충남 보령시 파레브호텔에서 열렸다.

이번 포럼은 변화하는 노동환경에 대한 이해를 높이고, 사업장에서 마주하는 쟁점을 공유해 안정적인 노사관계 구축을 돕기 위해 마련됐다. 전문가 발제도 분쟁 조정 과정과 교섭 실무 등 현장 사례에 초점을 맞췄다.

장병윤 충남지방노동위원회 공익위원은 A대학병원의 임금·단체협약 분쟁 조정 사례를 통해 합의에 이르는 과정을 소개했다. 노사 간 사전 신뢰 형성과 실질적인 의사결정권자의 참여, 지속적인 조정과 설득이 입장 차이를 좁히는 데 어떤 역할을 했는지 짚었다. 협상 과정에서 대화를 이어갈 여건을 만들고 합의 가능성을 높이는 조정의 중요성을 강조했다.

최병희 천안고용노동지청 노동기준조사1과 팀장은 ‘노란봉투법 등 노동관계법 쟁점 분석’을 주제로 개정 노동조합법의 주요 내용을 설명했다. 사용자성 판단과 원·하청 교섭 절차, 노동쟁의 대상 등 노사 실무자들이 법 적용 과정에서 살펴야 할 쟁점을 현장 사례와 함께 다뤘다.

‘노사 상생 문화 확산’을 주제로 열린 포럼에서 도내 사업장 노사관계자와 협의회 노사관계 분과위원 등 90여 명이 참여한 주제발표와 질의응답 모습.

장재훈 열린노무법인 대표노무사는 최근 노동법 개정사항과 주요 판결이 사업장에 미치는 영향을 살폈다. 임금·근로시간 관련 변화와 통상임금 판결, 원청의 교섭의무 및 교섭 과정의 실무 쟁점 등을 중심으로 노사가 유의해야 할 사항을 공유했다.

충남노사민정협의회는 이번 포럼을 통해 법률과 제도에 대한 정보 공유가 사업장 내 소통과 협력으로 이어질 수 있도록 현장 중심의 논의를 이어갈 방침이다.

김성호 충남노사민정협의회 사무국장은 “노동환경 변화에 따른 주요 쟁점을 정확히 이해하고 현장에 적용하는 것이 안정적인 노사관계 구축의 출발점”이라며 “앞으로도 노사 간 소통과 현장 중심의 정보 공유를 통해 지역 노사협력을 강화하고 상생하는 노사문화 확산에 힘쓰겠다”고 말했다.

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