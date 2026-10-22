경주 안강읍 ‘7명 다둥이’ 가정 탄생

“방문 전에는 애들이 7명이나 되니까 어수선할 것이라 생각했는데, 막상 집에 가보니까 아기 엄마가 워낙 깔끔한 성격에 너무나 깨끗하게 집을 관리하고 있어 안심이 됐습니다.”

경북 경주시 안강읍에 다둥이 가정이 탄생했다.

22일 한자녀더갖기운동 경주시지부 회원들이 안강읍에서 일곱째 아이를 출산한 가정을 찾아 분유와 기저귀 등 육아용품을 전달한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 경주시 제공

경주시는 22일 ‘한자녀더갖기운동’ 경주시지부 회원들이 안강읍의 일곱째 아이 출산 가정을 방문해 분유와 기저귀 등 육아용품을 전달했다고 밝혔다. 이번 방문은 다자녀 출산을 축하하고 출산과 양육의 기쁨을 지역사회가 함께 나누기 위해 마련됐다. 경주시가 추진하는 ‘다둥이 출산 가정 축하 방문 사업’의 일환이다.

이 사업은 한자녀더갖기운동 경주시지부가 맡아 출산 가정을 방문, 육아용품을 전달하고 출산·양육지원 정책을 안내하는 방식으로 진행된다. 이날 회원들은 출산 가정에 축하와 격려의 뜻을 전하고 아이를 건강하게 키울 수 있도록 응원의 메시지도 전달했다. 한정희 한자녀더갖기운동 경주시지부장은 “제일 큰 아이가 10살 등 아들 4명, 딸 3명이 오손도손 정겹게 지내는 걸 지켜보니 어느새 저도 행복해졌다”며 “이 아이들이 건강하게 바르게 자라서 우리나라를 이끌어 가는 동량이 되길 기원한다”고 말했다.

주낙영 경주시장은 “앞으로도 출산의 기쁨은 함께 나누고 양육 부담은 덜어 아이 키우기 좋은 도시를 만들어 가겠다”고 말했다.

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