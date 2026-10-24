식탁 위의 놀라운 발명품… 숟가락이 국물 음식 발전시켰다

수저 인문학/오승환/창해/3만원

우리가 매일 사용하는 숟가락과 젓가락은 단순한 식사 도구가 아니다. 무엇을 먹고 어떻게 조리했는지, 어떤 환경에서 살았는지를 보여주는 역사의 증거다. 한국인은 왜 숟가락과 젓가락을 한 벌로 사용하고, 중국과 일본에서는 숟가락이 식탁의 중심에서 밀려났을까. 음식고고학자 오승환의 ‘수저 인문학’은 이 익숙한 도구를 통해 인류의 생존과 기술, 음식문화가 변화해 온 과정을 추적한다.



저자는 30여년간 발굴 현장을 누비며 찾아낸 유물과 고고학적 실험을 바탕으로 수저의 역사를 풀어낸다. 흥미로운 것은 도구의 변화가 음식문화의 변화와 맞물려 있다는 점이다. 저자는 삼국시대의 조리법을 재현해 토기 시루에 고두밥을 쪄서 직접 손으로 먹어봤다. 당시 밥은 오늘날처럼 찰지지 않아 손으로 쥐어 먹기에 적합했다. 이후 무쇠솥이 보급되고 밥의 형태가 달라지면서 수저의 쓰임도 변화했다. 무엇을 어떻게 조리하느냐가 무엇으로 먹느냐를 결정한 셈이다.

오승환/창해/3만원

한국과 중국·일본의 식사 문화가 갈라진 배경을 살피는 대목도 눈길을 끈다. 한국에서는 숟가락으로 밥과 국을 함께 먹는 방식이 발달했지만, 중국과 일본은 젓가락 중심의 식사 문화를 형성했다. 저자는 이 차이가 음식의 형태와 조리법에도 영향을 미쳤다고 설명한다. 숟가락으로 국물을 떠먹는 식문화가 자리 잡으면서 국밥과 탕, 찌개 등 국물 음식이 다양해졌다는 것이다. 국물 음식이 많아서 숟가락을 사용한 것만이 아니라 숟가락이 국물 음식의 발달을 이끌었다는 해석이다.



일본에서는 밥그릇을 들어 먹는 것이 자연스럽지만 한국에서는 밥그릇을 상 위에 놓고 먹는 것이 예의다. 저자는 이러한 경험을 통해 식사 예절 역시 타고난 규범이 아니라 음식과 도구, 생활환경 속에서 형성된 문화임을 보여준다.



수저의 역사는 생각보다 훨씬 길다. 저자는 숟가락 모양의 도구가 약 2만~2만5000년 전 빙하기까지 거슬러 올라간다고 설명한다. 젓가락은 고대 중국에서 적어도 3000년 전 사용된 흔적이 확인된다. 한반도에서는 삼국시대 유물을 통해 숟가락과 젓가락을 함께 사용하는 식사 문화의 형성 과정을 엿볼 수 있다. 매일 무심코 쥐는 수저를 통해 인류의 역사와 음식 문화의 깊이를 새롭게 발견하게 하는 인문서다.

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