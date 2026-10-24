[새로 나온 책] 판단을 포기한 사람들 외

판단을 포기한 사람들(메리 미즐리, 여인옥 옮김, 헤이북스, 2만3000원)=“판단하지 말라”는 말도 하나의 판단이 아닐까. 영국의 도덕철학자 메리 미즐리는 옳고 그름을 따지는 일을 주제넘다고 여기는 현대인의 태도에 질문을 던진다. 저자는 도덕을 우리가 숨 쉬는 공기에 비유한다. 함께 살아가는 사회에서 도덕적 판단은 피할 수 없는 삶의 토대라는 뜻이다. 판단은 단순히 선택지를 고르는 일이 아니라 행동의 이유를 따지고 다양한 가능성을 살피는 과정이다. 인공지능(AI)이 답을 대신 제시하는 시대, 중요한 것은 답을 얻는 데 그치지 않고 그 타당성을 스스로 따져 묻는 힘이다. 판단을 유보하는 것이 겸손이 아니라 책임 회피가 될 수 있음을 일깨우는 책이다.

AI 페러독스(김나연 외 17명, 싱굿, 2만2000원)=AI가 완벽함을 만들어낼수록 사람들은 오히려 서툴고 불완전한 것에서 인간다움을 찾는다. 글로벌 광고회사 이노션의 전문가 18명이 AI 시대의 역설적 소비심리와 마케팅 변화를 분석했다. AI가 만든 매끈한 이미지보다 꾸밈없는 모습에 공감하고, 즉각적인 결과보다 필름카메라의 현상을 기다리는 수고에서 즐거움을 찾는 식이다. 기술이 인간의 수고를 덜어줄수록 직접 만들고 경험한 과정, 손맛과 진솔한 이야기가 차별화된 가치로 떠오른다. AI가 결과물의 완성도를 평준화할수록 그것을 만든 사람의 시간과 진심이 경쟁력이 된다는 것이다. 책은 업무 도구부터 브랜드 경험과 공간 마케팅까지 변화의 흐름을 짚으며, 기술이 채워 주지 못하는 인간의 욕구에서 미래 비즈니스의 기회를 찾으라고 제안한다.

슬리핑 북(스테파니 로미제프스키, 김지혜 옮김, 어크로스, 2만2000원)=영국의 행동수면의학 전문가인 저자가 뇌과학을 바탕으로 수면의 원리와 불면의 원인, 생체 리듬, 스마트 기기의 수면 점수 등 잠에 관한 20가지 질문에 답한다. 책의 핵심 메시지는 잠을 잘 자려고 애쓸수록 오히려 잠을 망칠 수 있다는 것이다. 수면 시간과 점수에 집착하고 반드시 숙면해야 한다는 압박을 느끼면 잠들지 못할까 봐 불안해지고, 그 불안이 다시 수면을 방해한다. 저자는 수면을 완벽하게 관리해야 할 성과로 여기지 말라고 강조한다. 밤중에 깨거나 잠을 설치는 것은 자연스러운 일이며, 나이와 생활환경에 따라 수면 패턴도 달라진다. 완벽한 수면을 추구하기보다 잠에 대한 불안을 내려놓고 몸의 자연스러운 수면 조절 능력을 믿는 것이 중요하다고 조언한다.



당신이라는 세계가 끝나지 않도록(크리스티안 브로냐·클라우디아 차넬라, 박경리 옮김, 위즈덤하우스, 1만8000원)=환자가 색소폰을 연주하는 동안 뇌종양을 제거하는 수술에 성공해 2022년 주목받은 이탈리아 신경외과 의사 크리스티안 브로냐의 의학 에세이다. 각성 수술은 환자가 깨어 있는 상태에서 언어와 운동 기능 등을 확인하며 진행한다. 다른 의사에게서 석 달밖에 살지 못할 수 있다는 진단을 받은 35세 음악가 조르조는 앞으로도 연주하고 아이들이 성장하는 모습을 지켜보고 싶다는 소망을 전한다. 브로냐는 환자의 언어 능력과 운동 능력, 음악적 감각을 지키기 위해 각성 수술을 선택한다. 수술 중 조르조는 말을 하고 기억을 떠올리며 색소폰을 연주한다. 의사는 그 반응을 살피며 종양을 제거한다. 흥미로운 것은 수술을 집도하기 불과 5개월 전 브로냐 자신도 뇌수막염으로 혼수상태에 빠졌다는 사실이다. 환자의 입장에서 생사의 경계를 경험한 그는 생명을 연장하는 것만큼 한 사람의 기억과 능력, 꿈과 정체성을 지키는 일이 중요하다는 사실을 깨닫는다.



물질의 종교, 종교의 물질(최화선, 모시는사람들, 3만7000원)=종교는 정신과 믿음의 영역일까. 불상과 십자가, 기도하는 몸짓과 성스러운 공간을 떠올리면 종교는 물질을 통해서도 경험되고 실천된다는 사실을 알 수 있다. ‘물질종교(material religion)’는 종교를 교리나 신앙 같은 정신적 차원에 한정하지 않고 사물과 몸, 공간, 감각 등 물질적 요소를 통해 형성되고 체험되는 것으로 바라보는 종교학의 접근법이다. 종교적 사물과 의례가 사람들의 믿음과 일상에 어떤 영향을 미치는지 살펴보는 것이다. 한국종교문화연구소의 종교문화비평총서로 출간된 이 책에는 물질종교를 탐구한 국내 연구자들의 논문 10편이 실렸다. 종교와 물질의 관계를 새롭게 조명하며 종교를 이해하는 시야를 넓힌다.

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