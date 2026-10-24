27년 만에 멸종 ‘스텔러바다소’ 흔적 추적

숨의 조각/이다 투르페이넨/정보람 옮김/열린책들/1만9800원

인간은 발견한 지 불과 27년 만에 거대한 바다 포유동물을 멸종시켰다. 1741년 베링 탐사대 앞에 모습을 드러낸 스텔러바다소다. 조난당한 사람들을 구해 준다는 전설 속 인어를 떠올리게 한 이 동물은 인간의 무분별한 포획으로 지구상에서 사라졌다.

이다 투르페이넨/정보람 옮김/열린책들/1만9800원

핀란드 작가 이다 투르페이넨은 2016년 헬싱키 자연사박물관에서 스텔러바다소의 거대한 골격을 마주한 뒤 그 비극적인 운명을 추적하기 시작했다. 이 작품은 스텔러바다소의 발견과 멸종, 사라진 흔적을 찾고 복원하려는 노력을 3세기에 걸친 이야기로 풀어낸다. 18세기 탐험가와 박물학자부터 현대 연구자까지, 동물과 인연을 맺은 인물들의 모험과 좌절, 성취가 생생하게 펼쳐진다.



작가는 인간의 호기심과 지식에 대한 열망이 어떻게 자연을 향한 탐욕과 파괴로 이어지는지 보여준다. 멸종한 생명을 되살리려는 과학의 가능성과 한계도 함께 짚는다. 사라진 동물의 흔적을 좇는 여정은 오늘날의 생태 위기를 돌아보게 한다. 책은 멸종한 생명에 바치는 문학적 부고이자, 자연을 파괴한 인간이 어떤 책임을 져야 하는지를 묻는 성찰의 기록이라 할 수 있다.

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