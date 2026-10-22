경주시, 동국대WISE캠퍼스 수험생·가족에 ‘최대 50%’ 할인 혜택

경북 경주시가 동국대학교 WISE캠퍼스 입시를 위해 경주를 찾는 수험생과 동반 가족에게 관광시설 할인 혜택을 제공한다고 21일 밝혔다.

이번 지원은 수험생과 가족들에게 경주의 다양한 문화관광 콘텐츠를 체험할 기회를 제공하고, 지역대학과 연계한 관광 활성화를 도모하기 위해 마련했다.

경주시는 동국대 WISE캠퍼스의 2027학년도 수시모집 면접·실기고사 기간에 맞춰 복합문화공간 '라원'과 민간 관광시설 '플래시백 계림'의 입장료를 할인한다.

'라원'은 10월 23일부터 11월 1일까지 수험생 본인을 포함한 동반 4인까지 1인당 7천 원에 이용할 수 있다. '플래시백 계림'은 수험생과 동반 가족에게 입장료 50% 할인 혜택을 제공한다.

할인을 받으려면 시설 방문 시 수험표 등 수험생임을 확인할 수 있는 증빙자료를 제시하면 된다.

경주시는 동국대학교 WISE캠퍼스 수시 수험생과 동반 가족에게 관광시설 할인 혜택을 지원한다. 사진은 동궁원. 경주시 제공

시는 이번 지원이 수험생과 가족들의 관광 부담을 덜고, 입시 일정과 연계한 경주 관광으로 이어져 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

주낙영 경주시장은 "수험생과 가족들이 경주에서 좋은 추억을 만들길 바라며, 앞으로도 지역대학과 연계한 관광 지원을 대폭 확대해 나가겠다"고 말했다.

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