'독도 영토주권 되새긴다'… 경북도, 독도의 달 다채로운 기념행사 개최

경북도는 21일 동부청사에서 '10월 독도의 달' 기념행사를 다채롭게 열었다.
청소년 교육과 독도 수호 유공자 표창, 역사·문화 전시, 독도 플래시몹 등 영토주권 의식을 되새기는 행사를 마련했다.
동북아역사재단 김영수 독도연구소장은 '러일전쟁과 독도'를 주제로 특강을 하며 독도의 역사와 영토주권의 의미를 되새겼다.
도는 독도 현장 임무를 수행하는 울릉경비대 김남수 경위 등 독도 수호 유공자에게 표창을 전달하고 그간의 노고를 격려했다.
독도 문예 대전 수상 작품과 독도·안용복을 소재로 한 창작 민화도 전시했다.
도는 일본 시마네현 의회가 매년 2월 22일을 '다케시마의 날'로 정한 데 대응해 2005년 7월 4일 조례로 '독도의 달'을 제정했다.
최영숙 경북도 환동해지역본부장은 "미래세대인 청소년들이 이번 행사를 통해 독도의 역사와 소중함을 배우고 독도를 사랑하는 마음을 키워나가길 바란다"며 "독도를 널리 알릴 수 있는 교육·문화 등 다양한 활동을 이어나가겠다"고 말했다.
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