대구시, ‘대구대박세일’ 24일까지 연장…누적 매출 100억 돌파하며 지역 상권 ‘활력’

대구시는 전통시장 소비 활성화와 소상공인의 매출 증대를 위해 진행 중인 ‘대구대박세일’ 행사를 24일까지 운영한다고 21일 밝혔다. 시민들의 높은 참여 속에 전통시장 매출 증대 효과를 톡톡히 거두고 있다는 평가다.

대구시에 따르면, 지난 12일부터 19일까지 펼쳐진 행사 기간 동안 총 18만5916건의 참여를 기록하며 16억1000만원 규모의 온누리상품권이 지급됐다. 이로 인해 유발된 전통시장 관련 매출액은 100억원을 넘어서며 추석 명절 이후 찾아온 전통시장 비수기에 소상공인들의 든든한 버팀목 역할을 하고 있다.

대구 서문시장 전경. 연합뉴스

시는 애초 계획된 온누리상품권 소진 속도를 감안해 행사 기간을 24일까지 이어가기로 결정했다. 준비된 온누리상품권 예산이 모두 소진될 경우 행사는 예정보다 조기에 종료될 수 있다.

이번 환급 행사에 참여한 대구 지역 전통시장의 한 상인은 “환급 혜택 덕분에 전통시장을 찾는 발길이 부쩍 늘었고 매출에도 큰 도움이 되고 있다”며 “명절 이후 손님이 줄어드는 시기에 이런 행사가 마련돼 상인들에게 큰 힘이 된다”고 현장의 분위기를 전했다.

시는 남은 행사 기간 동안 시민들이 보다 편리하고 안전하게 시장을 이용할 수 있도록 현장 운영 관리에 만전을 기할 방침이다.

추경호 대구시장은 “행사 기간 더 많은 시민들이 전통시장을 찾아 알뜰하게 장을 보고 지역 상인들에게도 실질적인 도움이 될 수 있도록 행사 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지