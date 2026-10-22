헬리코박터균, 증상 없어도 위암 위험 높여…제균 치료 후 확인 필수

헬리코박터균(기사 및 보도와 연관 없음). 생성형 AI로 만든 이미지

헬리코박터 파일로리균(이하 헬리코박터균)은 특별한 증상 없이 지내다가 건강검진에서 우연히 발견되는 경우가 많다.

감염이 장기간 지속되면 위궤양이나 위 점막 변화는 물론 위암 발생 위험도 높일 수 있어 정확한 진단과 적절한 제균 치료, 치료 후 확인 검사가 중요하다.

◆ 증상만으로 감염 판단 어려워…검사 전 복용 약 확인해야

헬리코박터균에 감염돼도 증상이 없는 경우가 많고, 속쓰림이나 더부룩함이 나타나더라도 일반적인 소화불량과 구별하기 어렵다. 따라서 증상만으로 감염 여부를 판단할 수는 없다.

위내시경은 위 점막의 상태와 염증 유무를 관찰하는 검사로, 균의 존재 여부를 확인하려면 내시경 중 채취한 조직을 검사하거나 요소호기검사 등을 별도로 시행해야 한다. 요소호기검사는 검사 약제를 복용한 뒤 숨을 불어넣어 감염 여부를 확인하는 방법이다.

위산억제제나 항생제를 복용 중이면 균이 있어도 음성으로 나오는 위음성이 발생할 수 있다. 검사 전에는 약제별 특성을 고려해 복용을 조절해야 하며, 복용 중인 약을 임의로 중단하지 말고 의료진과 상의해야 한다.

◆ 만성 염증이 위암 위험 높여…전문의 판단에 따라 제균 치료

헬리코박터균은 위 점막에 서식하며 만성 염증을 일으킨다. 이러한 염증은 위궤양의 원인이 될 수 있으며, 감염이 장기간 지속되면 위 점막이 얇아지는 위축성 위염이나 위 세포가 장 세포처럼 바뀌는 장상피화생으로 진행될 수 있다.

이 같은 위 점막 변화는 위암 발생 위험을 높이는 것으로 알려져 있다. 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 1994년 헬리코박터균을 위암의 1군 발암요인으로 분류했다. 다만 감염자 모두가 위암에 걸리는 것은 아니며, 위궤양이나 위축성 위염, 장상피화생 등이 있는 경우에는 제균 치료가 권고될 수 있어 전문의의 판단이 필요하다.

제균 치료는 위산 분비를 억제하는 약과 균을 제거하는 항생제를 함께 복용하는 방식으로 진행된다. 과거 항생제 복용 이력이나 내성 여부 등에 따라 약제와 복용 기간이 달라지므로 전문의의 처방을 따라야 한다.

메스꺼움이나 설사 등 부작용이 나타나더라도 임의로 약을 중단하거나 불규칙하게 복용하면 치료에 실패할 수 있고 항생제 내성 위험도 커질 수 있다. 부작용이 심하다면 약을 임의로 조절하지 말고 의료진과 상의해야 한다.

◆ 치료 후 제균 여부 확인 필수…위 점막 변화 남으면 정기검사

항생제 복용을 마친 뒤에는 균이 완전히 제거됐는지 확인해야 한다. 일반적으로 항생제 복용 종료 후 최소 4주가 지난 뒤 요소호기검사 등으로 제균 성공 여부를 확인한다. 균이 남아 있다면 약제 조합을 변경해 2차 치료를 진행할 수 있다.

제균에 성공하더라도 이미 진행된 위 점막 변화는 남아 있을 수 있어 정기적인 위내시경 검사가 필요하다.

식습관 개선이나 건강기능식품만으로 헬리코박터균을 제거할 수는 없으므로 감염이 확인되면 의학적 치료가 우선이다. 짠 음식과 자극적인 음식의 섭취를 줄이고 채소와 과일이 풍부한 균형 잡힌 식단을 유지하는 것이 좋다.

가족 간 전파 가능성을 고려해 개인 접시를 사용하고 국이나 반찬을 개별 식기에 덜어 먹는 등 개인위생에도 신경 써야 한다. 과도한 음주와 흡연도 피하는 것이 바람직하다.

울산엘리야병원 소화기내시경센터 이한강 과장(내과 전문의)은 “헬리코박터균이 확인됐다고 지나치게 불안해할 필요는 없지만, 위 점막 상태를 확인하고 제균 치료의 필요성을 판단하는 과정이 중요하다”며 “치료 후에는 반드시 제균 여부를 확인해야 한다”고 설명했다.

이어 “제균에 성공하더라도 기존의 위 점막 변화가 남을 수 있어 정기적인 위내시경 검사를 병행해야 한다”며 “속쓰림이나 소화불량이 반복된다면 헬리코박터균 감염뿐만 아니라 다양한 소화기 질환을 의심해 볼 수 있으므로 검사를 미루지 말고 적절한 진단과 치료를 받아야 한다”고 강조했다.

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