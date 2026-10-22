‘피자설기’의 종착역이 될 것인가…SNS 바람 타자 ‘명가’ 직접 나섰다

“피자설기의 종착역이 될 것 같다.”

이달 8일 한국피자헛이 신메뉴로 ‘피자설기’를 내놓자 해당 제품 출시를 알린 공식 사회관계망서비스(SNS)에 이러한 댓글이 달렸다. 피자 전문점의 피자설기 출시는 왕의 등장과도 같다는 댓글도 눈에 띄었다.

피자설기 구매 인증으로 무료 시식권을 받는 이벤트 글인데 참여를 완료했다는 등의 반응이 이어졌다.

서울 시내의 한 피자헛 매장. 뉴시스

22일 식품업계에 따르면 피자설기는 백설기 위에 토마토소스와 치즈, 페페로니 등 피자 토핑을 올린 이색 떡이다.

부산 영도에서 처음 시작한 것으로 알려진 이 메뉴는 SNS 숏폼 영상과 입소문을 타고 전국적으로 확산했다.

떡을 사려 매장 앞에 줄을 서고 구매 인증 사진을 SNS에 올리는 소비자가 늘면서 ‘떡지순례’라는 말이 등장했고, 일부 떡집에서는 판매 시간에 맞춰 방문해도 제품을 구하기 어려운 상황이 벌어졌다.

이러한 상황에서 한국피자헛은 지난 8일 “41년 노하우를 바탕으로 했다”며 SNS에서 이색 먹거리로 주목받는 피자설기를 자사 방식으로 재해석한 ‘피자헛 피자설기’ 출시를 알렸다.

피자헛 피자에 사용하는 식재료와 노하우를 동원해 피자 전문 브랜드만의 차별화된 메뉴로 완성했다는 설명이다.

국내에 첫 피자 문화를 보급한 브랜드로 한때 ‘피자 명가’로도 불렸던 피자헛의 이번 시도를 바라보는 시선은 엇갈린다.

SNS에서 화제가 된 메뉴를 전국 매장에서 판매하면 소비자와의 접점을 넓히고 새로운 고객을 유입하는 계기가 될 수 있다는 기대가 나온다.

반면 경영 정상화가 필요한 상황에서 이색 메뉴를 앞세운 것이 단기적인 관심을 끌기 위한 전략에 그치는 것 아니냐는 시각도 있다.

피자설기의 화제성이 또 다른 피자헛 제품 구매 등으로 이어지는지가 관건이라는 지적도 있다.

인증 사진과 영상으로 SNS에서 인기를 얻었지만 트렌드 유지가 불투명하다는 반응 등도 온라인 커뮤니티에서 눈에 띈다.

한국피자헛의 새 가맹본부인 ‘PH코리아’가 지난 6월1일 공식 출범했다. PH코리아 제공

특히 피자헛의 경영 환경을 고려하면 신메뉴의 의미는 더욱 복합적이다.

앞서 한국피자헛은 2024년 기업회생을 신청했고, 가맹점주들과의 차액가맹금 반환 소송에서도 패소했다.

대법원은 올해 1월 가맹점주 94명이 제기한 소송에서 본사가 2016~2022년 받은 차액가맹금 약 215억원을 반환해야 한다는 원심 판결을 확정했다.

차액가맹금은 가맹본부가 원·부자재를 공급하면서 받는 유통 마진으로, 대법원은 이를 받으려면 본사와 가맹점주 사이에 구체적인 합의가 있어야 한다고 판단했다.

현재 피자헛 가맹사업은 지난 6월 출범한 새 법인 PH코리아가 담당하고 있다.

올해 3월 서울회생법원에서 영업양도 허가를 받은 데 이어 5월 영업양수도 절차가 완료되면서, 국내 피자헛 사업은 PH코리아 체제 아래에서 새출발했다.

PH코리아에 ‘피자설기’는 브랜드 이미지 환기와 함께 젊은 소비자와의 접점을 넓힐 수 있을지 가늠하는 시험대가 될 수 있다.

SNS에서 화제가 된 식품 등을 기업이 상품화한 사례는 피자설기가 처음은 아니다.

2024년 두바이 초콜릿이 SNS에서 인기를 끌자 CU를 비롯한 국내 편의점들이 관련 상품을 잇달아 출시했다.

CU는 두바이 스타일 초콜릿 출시 하루 만에 초도 물량 20만개가 모두 소진됐다고 밝히기도 했다.

다만, 관련 상품 인기가 이후 사그라들면서 SNS 유행 상품은 인기가 빠르게 치솟는 만큼 수명이 짧을 수 있다는 점도 확인됐다.

한국피자헛 관계자는 “‘피자설기’는 SNS 트렌드를 따랐다기보다는 소비자들의 호기심에 좋은 국내산 원료, 피자헛이 가장 잘하는 소스와 토핑의 맛을 더해 완성한 메뉴”라고 강조했다.

이어 “새로운 맛을 발견하고 함께 공유하는 즐거움까지 피자헛을 통해 나눌 수 있기를 바란다”고 말했다.

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