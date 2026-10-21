산업스파이 특별법 제정 공론화… 세계일보 배민영 기자 반도체협회장상

세계일보 배민영(사진) 기자가 21일 제19회 반도체의 날을 맞아 송재혁 한국반도체산업협회장으로부터 공로상을 받았다.

협회는 “우리나라 반도체 산업의 발전과 국가기술 경쟁력 강화에 기여한 공로가 크다”고 시상 이유를 밝혔다. 배 기자는 2022년 8월부터 3년여에 걸쳐 형법 제98조(간첩죄) 개정 필요성을 연속 보도하며 첨단기술 유출 방지와 경제안보 수호의 중요성을 알려왔다.

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