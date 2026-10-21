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산업스파이 특별법 제정 공론화… 세계일보 배민영 기자 반도체협회장상

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박유빈 기자 yb@segye.com

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세계일보 배민영(사진) 기자가 21일 제19회 반도체의 날을 맞아 송재혁 한국반도체산업협회장으로부터 공로상을 받았다.

 

협회는 “우리나라 반도체 산업의 발전과 국가기술 경쟁력 강화에 기여한 공로가 크다”고 시상 이유를 밝혔다. 배 기자는 2022년 8월부터 3년여에 걸쳐 형법 제98조(간첩죄) 개정 필요성을 연속 보도하며 첨단기술 유출 방지와 경제안보 수호의 중요성을 알려왔다.


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