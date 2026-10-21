“간병 걱정 끝”…봉화군 환자돌봄 5838명 이용했다

경북 봉화군의 환자돌봄서비스가 간병비 지원과 사후관리 연계로 주민들의 입원 부담을 대폭 줄이고 있다

군은 입원환자와 가족의 간병 부담을 줄이고 지역주민이 안정적으로 입원 치료를 받을 수 있도록 공공보건의료수행기관 업무협약을 체결하여 환자돌봄서비스를 지원하고 있다고 21일 밝혔다.

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환자돌봄서비스는 도움이 필요한 입원환자에게 전문 간호·간병인력이 복약 및 식사 보조, 위생관리, 활동 보조 등 돌봄서비스를 제공하는 사업이다.

올해 2월부터 9월까지 서비스 이용인원은 5838명이다. 가족 돌봄이 어려운 입원환자에게 전문적인 돌봄서비스를 제공해 환자와 가족의 이용 만족도가 높다.

환자돌봄병실은 13개 병실40병상 규모로 입원 대상은 봉화군에 주소를 둔 지역주민이며, 지원기간은 기본 7일이다. 의사 소견에 따라 최대 40일까지 지원받을 수 있다.

간병비는 의료급여·장애인은 전액 지원은 건강보험 가입자는 50%를 지원한다. 입·퇴원관리 협의체 운영를 통해 장기입원을 방지하고 환자의 인지기능과 일상생활 수행능력 등을 평가해 치매안심센터, 정신건강복지센터 등 지역사회 자원과 연계해 사후관리도 강화하고 있다.

최기영 봉화군수는 “환자돌봄서비스를 내실화해 초고령사회의 간병 수요에 대응하고 지속가능한 공공보건의료체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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