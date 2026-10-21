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“간병 걱정 끝”…봉화군 환자돌봄 5838명 이용했다

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봉화=배소영 기자 soso@segye.com

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13개 병실 40병상 운영
간병비 최대 전액 지원·최장 40일 이용
맞춤형 사후관리까지

경북 봉화군의 환자돌봄서비스가 간병비 지원과 사후관리 연계로 주민들의 입원 부담을 대폭 줄이고 있다

 

군은 입원환자와 가족의 간병 부담을 줄이고 지역주민이 안정적으로 입원 치료를 받을 수 있도록 공공보건의료수행기관 업무협약을 체결하여 환자돌봄서비스를 지원하고 있다고 21일 밝혔다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성
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환자돌봄서비스는 도움이 필요한 입원환자에게 전문 간호·간병인력이 복약 및 식사 보조, 위생관리, 활동 보조 등 돌봄서비스를 제공하는 사업이다.

 

올해 2월부터 9월까지 서비스 이용인원은 5838명이다. 가족 돌봄이 어려운 입원환자에게 전문적인 돌봄서비스를 제공해 환자와 가족의 이용 만족도가 높다.

 

환자돌봄병실은 13개 병실40병상 규모로 입원 대상은 봉화군에 주소를 둔 지역주민이며, 지원기간은 기본 7일이다. 의사 소견에 따라 최대 40일까지 지원받을 수 있다.

 

간병비는 의료급여·장애인은 전액 지원은 건강보험 가입자는 50%를 지원한다. 입·퇴원관리 협의체 운영를 통해 장기입원을 방지하고 환자의 인지기능과 일상생활 수행능력 등을 평가해 치매안심센터, 정신건강복지센터 등 지역사회 자원과 연계해 사후관리도 강화하고 있다.

 

최기영 봉화군수는 “환자돌봄서비스를 내실화해 초고령사회의 간병 수요에 대응하고 지속가능한 공공보건의료체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.


봉화=배소영 기자 soso@segye.com 기자페이지 바로가기

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