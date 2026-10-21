부산시, ‘인사청문 부적격’에도 부산교통공사 사장에 김태호 임명

부산시가 시의회의 인사청문 부적격 의견에도 김태호(66·사진) 전 서울교통공사 사장을 부산교통공사 사장으로 임명한다. 부산교공사 노조가 23일 파업을 예고한 가운데 경영 공백을 해소하고 노사 갈등과 안전 문제 등 시급한 현안을 해결하는 데 우선순위를 둔 것으로 풀이된다.

부산시는 21일 김태호 전 서울교통공사 사장을 부산교통공사 사장으로 임명한다고 밝혔다. 임기는 3년으로, 이날 오후 부산시청에서 임명장 수여식이 열렸다.

시는 시의회의 인사청문 부적격 의견과 청문 과정에서 제기된 우려를 엄중하게 받아들이면서도 후보자의 전문성과 경영 역량, 공사 현안의 시급성을 종합적으로 검토해 임명을 결정했다고 설명했다. 임명을 제한할 만한 중대한 결격 사유는 확인되지 않았다는 판단이다. 특히 도시철도 노조의 파업 예고와 기관장 공석 장기화에 따른 경영 공백을 더 이상 방치하기 어렵다는 점이 주요 배경으로 꼽혔다.

김 신임 사장은 민간기업과 서울교통공사 초대 사장 등을 거친 경영 전문가로, 부산시는 노사 갈등 해소와 철도시설 안전관리 강화 등에 역량을 발휘할 것으로 기대하고 있다.

시는 임명 이후에도 공사 운영과 경영 성과를 면밀히 점검하고, 인사청문 과정에서 제기된 우려를 해소해 시민 신뢰를 높일 방침이다.

시는 또 26일자로 하민상(50·사진) 고위공직자범죄수사처 운영지원담당관을 신임 기획조정실장으로 임용했다. 신임 하 실장은 부산 혜광고와 연세대 행정학과를 졸업하고, 제47회 행정고시를 통해 2004년 공직에 입문했다. 대통령비서실 행정자치비서관실과 행정안전부 주민참여협업과장·법무담당관·상훈담당관 등을 거쳤다.

시는 중앙부처에서 쌓은 정책 수립·조정 경험을 바탕으로 시정 주요 정책의 추진 방향을 조율하고 중앙정부와의 협력을 강화하는 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

한편 부산시는 김명수 부산시설공단 이사장 후보자의 임명 여부는 추가로 숙고해 결정할 예정이다.

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