관악구, 관악산서 제9회 ‘관악 도시농업축제’ 개최 [지금 우리 동네는]

서울 관악구가 오는 31일 관악산 으뜸공원과 관악산 입구 일대에서 ‘제9회 관악 도시 농업 축제’를 개최한다. 가족, 이웃들과 다양한 체험을 하면서 관악산의 가을 정취를 만끽할 수 있는 자리다.

21일 구에 따르면 올해 축제는 장소를 낙성대공원에서 관악산 으뜸공원으로 옮겨 ‘가을 정원’을 주제로 펼쳐진다. 체험 정원과 장터 정원, 홍보·전시 정원 등 주제별 공간에서 각종 체험 활동과 문화 공연을 선보인다.

체험 정원에선 파 화분과 퍼스널 컬러 화분 심기, 버섯 재배 체험 등이 운영된다. 또 농업용 로봇 시연, 반려 식물 클리닉, 씨앗 나눔 등을 통해 도시 농업을 배우고 경험할 수 있다. 시 공공 서비스 예약 누리집에 가을정원을 검색해 팜프리패스(3000원)를 예약하면 최대 9가지 체험이 가능하다.

구는 또 다양한 농산물과 농식품, 수공예품, 자매도시의 특산품 등을 준비했다. 풍물놀이와 마술 등 다채로운 문화 공연도 선사한다.

박준희 관악구청장은 “앞으로도 구민들이 생활 속에서 자연을 가까이하고 휴식과 여유를 누릴 수 있도록 다양한 도시 농업 및 정원 프로그램을 확대해 ‘힐링 정원 도시 관악’을 만들어 가겠다”고 말했다.

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