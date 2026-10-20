전통·공연·체험… 고창모양성제, 닷새간 여정 마무리

전북 고창 가을을 수놓은 ‘제53회 고창모양성제’가 거리 퍼레이드와 1000대 드론쇼, 공군 특수비행팀 에어쇼 등 다채로운 볼거리와 체험 프로그램을 선보이며 닷새간의 일정을 마무리했다. 고창읍성의 역사와 전통을 현대적인 공연·놀이 콘텐츠로 풀어내 군민과 관광객의 참여를 이끌었다.

제53회 고창모양성제에서 농악한마당을 펼치고 있다. 고창군 제공

고창군은 ‘전통을 잇고, 미래를 열다’를 주제로 열린 올해 축제가 지난 19일 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.

축제는 지난 15일 14개 읍·면 주민 1000여명이 참여한 ‘컬러풀 고창’ 거리 퍼레이드로 시작됐다. 읍·면별 개성 있는 공연과 주민·관광객이 함께하는 플래시몹이 축제 분위기를 끌어올렸다. 개막일에는 무용과 팝페라를 결합한 주제공연이 펼쳐졌고, 고창을 주제로 한 1000대 규모의 드론쇼가 고창읍성의 밤하늘을 수놓았다. 주말에는 KBS 전국노래자랑 고창군편 녹화와 대한민국 공군 특수비행팀 블랙이글스 에어쇼, 불꽃놀이, 가수 공연 등이 이어지며 관람객의 발길을 모았다.

‘제53회 고창모양성제’ 관람객들이 사자춤을 즐기며 환호하고 있다, 고창군 제공

올해 축제의 주요 체험 프로그램은 ‘모양성 유람록-아홉 절경을 따라 걷는 특별한 유람’이었다. 방문객들은 고창읍성 곳곳을 돌며 연기자들과 소통하고 임무를 수행하는 방식으로 축제를 즐겼다. 모양별시와 모양 탐구생활, 모양성 유랑단, 보물찾기, 모양 다실, 모양 도화서, 느린 우체통 등 성곽 곳곳에 마련된 체험 콘텐츠가 참여를 이끌었다.

제53회 고창모양성제에서 수많은 관람객들이 긴장감 넘치는 줄타기 공연을 지켜보고 있다. 고창군 제공

전통문화 공연도 이어졌다. 강강술래 경연대회와 농악 한마당, 전통 줄타기, 판소리·국악 공연 등이 펼쳐졌고, 젊은 세대를 위한 무작위 릴레이 댄스도 마련돼 전통과 현대를 아우르는 축제로 꾸며졌다.

전묵 고창읍성에서 열린 ‘제53회 고창모양성제’에서 드론 1000대가 밤하늘을 수놓으며 관람객들의 시선을 사로잡았다. 고창군 제공

‘제53회 고창모양성제’ 대표 프로그램인 야간 답성놀이에서 부녀자들이 홍등을 들고 고창읍성을 오르고 있다. 고창군 제공

고창군은 역사문화유산인 고창읍성을 활용해 관람객이 직접 참여하는 체험형 콘텐츠를 강화한 점을 올해 축제의 성과로 꼽았다. 공연과 놀이, 먹거리 등을 고루 마련해 낮부터 밤까지 머물며 즐길 수 있는 축제 기반을 넓혔다는 설명이다.

심덕섭 고창군수는 “올해 축제에서 확인한 가능성과 호응을 바탕으로 잘된 점은 발전시키고 부족한 부분은 보완해 한국을 대표하는 역사문화 축제로 성장시킬 것”이라고 말했다.

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