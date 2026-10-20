"향어 조기 완판"… 완주 '이서 황토 향어축제' 방문객 20% 껑충

전북 완주군 이서면에서 열린 ‘제8회 이서 황토 향어축제’에 지난해보다 20% 늘어난 1만2000여 명이 방문한 것으로 나타났다. 업소들이 판매용으로 준비한 향어가 조기에 모두 팔리는 등 호응을 얻으면서 지역 수산물 소비 촉진과 어가 소득 증대에 힘을 보탰다.

지난 17 전북 완주군 이서면 전북혁신도시 내 한국전기안전공사(KESCO) 본사 잔디마당에서 열린 ‘제8회 이서 황토 향어축제’ 개막식에서 주요 인사들이 퍼포먼스를 하고 있다. 완주군 제공

20일 완주군에 따르면 완주향어영어조합법인과 한국향어양식협회가 공동 주관한 이번 축제는 지난 17~18일 이틀간 완주군 이서면 한국전기안전공사(KESCO) 본사 잔디마당 일원에서 열렸다. 방문객은 1만2000여명으로 지난해 1만여명보다 2000명 증가한 것으로 집계됐다.

축제에서는 대표 체험 행사인 ‘황금 향어를 잡아라!’가 인기를 끌었다. 참가자들은 맨손으로 향어를 잡는 재미를 즐겼으며, 금 반 돈 경품도 관심을 모았다. 어류 전시와 금붕어 잡기, 어린이 놀이시설 등 가족 단위 방문객을 위한 체험 행사도 이어졌다.

지난 17~18일 전북혁신도시 내 한국전기안전공사(KESCO) 본사 잔디마당에서 열린 ‘제8회 이서 황토 향어축제’에서 참여자들이 맨손으로 향어를 잡는 체험을 하고 있다. 김동욱 기자

지난 17~18일 전북혁신도시 내 한국전기안전공사(KESCO) 본사 잔디마당에서 열린 ‘제8회 이서 황토 향어축제’에서 어린이 참여자들이 금붕어 잡이 체험을 하고 있다. 김동욱 기자

행사장 배치와 무대 위치를 개선해 취식 공간에서도 공연을 볼 수 있도록 했으며, 이서 지역 주요 거점과 행사장을 잇는 셔틀버스를 운행해 방문객의 이동 편의를 높였다. 주민 공연과 풍선·버블 공연, 초대 가수 무대도 축제 분위기를 더했다.

특히 18일 열린 ‘KESCO와 함께하는 지역 주민 가요제’ 본선에서는 주민들이 노래 실력을 뽐냈다. TBN교통방송과 연계한 동시 송출로 축제 현장의 열기를 청취자들에게도 전했다. 한국전기안전공사는 행사장 제공과 가요제 운영 등을 지원했다.

'제8회 이서 황토 향어축제’ 참여자들이 향어 소비 촉진을 위한 무료 시식 코너에서 향어회를 맛보고 있다. 김동욱 기자

유희태 완주군수는 “이번 축제에서 확인한 소비자들의 호응을 바탕으로 향어의 맛과 우수성을 지속적으로 알리고, 이서 황토 향어축제를 지역 수산물 소비 촉진과 지역경제 활성화에 기여하는 대표 축제로 발전시킬 것”이라고 말했다.

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