“집 걱정 덜고 아이 키워요”… 아산시 신혼부부 붙잡은 ‘주택대출 이자 지원’

충남 아산시 탕정면에 사는 한원탁(36)씨 부부는 4년 전 나란히 육아휴직에 들어가면서 살던 집을 떠나야 할지 고민했다. 소득은 줄었는데 아파트 대출이자는 계속 나갔다. 지인을 통해 알게 된 아산시의 주택자금 대출이자 지원은 고비를 넘기는 버팀목이 됐다. 올해까지 4년째 지원받은 한씨는 “아내가 복직할 때까지 어려운 시기를 버티는 데 큰 도움이 됐고, 아산에 정착을 결심하게 됐다”고 말했다.

아산시가 신혼부부의 주택대출 이자 부담을 덜어 결혼 초기 생활 안정과 지역 정착을 뒷받침하고 있다. 특히 어린 자녀가 있는 가구의 지원 한도를 높여 육아휴직에 따른 소득 감소와 양육비 부담에도 대응하고 있다.

20일 아산시에 따르면 2021년 시작한 신혼부부 주택자금 대출이자 지원사업의 올해까지 누적 지원 실적은 1319가구, 약 14억 9000만원이다. 해마다 신청할 수 있어 여러 해 지원받은 가구가 포함된 수치다. 연간 예산은 첫해 1억원에서 올해 4억 8000만원으로 늘었다.

아산시 지난 5년간 출생아 수 현황.

올해는 두 차례 모집에 267가구가 신청해 자격 심사를 거쳐 247가구가 선정됐다. 지원액은 약 3억 5640만원으로 가구당 평균 144만원 수준이다. 선정 가구의 평균 대출잔액은 약 1억 6000만원이다.

시는 지난해부터 만 6세 이하 자녀를 키우는 가구의 연간 지원 한도를 100만원에서 200만원으로 높였다. 올해 선정 가구 가운데 해당 자녀가 있는 가구는 152가구로 61.5%를 차지했다. 최대 한도인 200만원을 받는 가구는 89가구다.

혼인 기간과 소득 등 요건을 충족하면 최대 5년간 지원받을 수 있다. 올해 선정 가구 중 144가구(58.3%)는 이전에도 혜택을 받은 재신청 가구다. 2022년부터 5년째 지원받는 사례도 있다. 일회성 지원을 넘어 결혼 초기 주거비를 지속적으로 보완하는 역할을 하는 셈이다.

주거 형태별로는 자가 197가구, 전세 49가구, 월세 1가구다. 지역별로는 배방읍 120가구, 탕정면 52가구로 두 지역이 전체의 약 70%를 차지했다. 대규모 아파트 단지를 중심으로 신혼부부의 지원 수요가 집중됐다.

아산시 신혼부부 주택담보대출 이자지원금 지급 현황.

지원 대상은 혼인신고 후 5년 이내, 기준 중위소득 180% 이하인 신혼부부다. 부부가 아산시 동일 세대에 거주하고, 시내 전용면적 59㎡ 이하 주택이나 주거용 오피스텔의 매입·전월세 자금으로 금융기관 대출을 받은 경우다. 선정 가구에는 무자녀 100만원, 유자녀 200만원 한도 안에서 대출잔액의 1.25%를 연 1회 최대 5년간 지원한다. 존 수혜자도 매년 다시 신청해야 한다.

시는 지원 주택의 면적 기준 확대를 추진하고, 출생축하금과 산후관리비, 아빠 육아휴직 장려금 등도 연계해 결혼부터 양육까지 지원을 이어갈 방침이다.

오세현 아산시장은 “신혼부부가 집 걱정을 덜고 아산에 정착해 아이를 낳고 키울 수 있도록 실질적으로 지원하는 것이 목표”라며 “현장의 목소리를 반영해 수혜 체감도를 한층 높여가겠다”고 말했다.

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