러닝화도 달려보고 산다…무신사가 불붙인 체험 경쟁

러닝화를 매장에서 신어보는 데 그치지 않고 직접 달려본 뒤 구매하는 소비자가 늘고 있다. 무신사의 러닝화 체험 서비스 이용 건수가 한 달 만에 2배 이상 증가한 가운데 뉴발란스와 푸마, 아디다스 등 스포츠 브랜드들도 체험형 매장 확대에 나섰다.

무신사 제공

20일 유통업계에 따르면 무신사가 운영하는 러닝 전문 편집숍 '무신사 런 서울숲'의 지난 9월 러닝화 트라이얼 서비스 이용 건수는 1350건으로 집계됐다. 전월 586건보다 약 2.3배 증가한 수치다. 하루 평균 45건의 체험이 이뤄진 셈이다.

러닝화 가격이 10만~30만원대에 이르는 만큼 구매 전 제품의 기능을 직접 확인하려는 수요가 커지고 있다. 브랜드들도 매장 안에서 몇 걸음 걸어보는 기존 시착 방식에서 벗어나 실제 러닝 코스와 전문 장비를 활용한 체험 서비스로 고객 확보에 나서는 모습이다.

무신사 런 서울숲은 고객이 러닝화를 빌려 서울숲 일대를 직접 달려볼 수 있는 트라이얼 서비스를 운영하고 있다. 이용료는 2000원이며 한 번에 90분 동안 사용할 수 있다. 무신사 스토어에서 사전 예약하거나 매장에서 현장 신청하는 방식이다.

고객은 레이싱화와 슈퍼 트레이너, 쿠션화, 안정화 등 용도별 제품을 선택할 수 있다. 실제 주행 환경에서 발에 가해지는 압박이나 착화감, 쿠셔닝 등을 확인한 뒤 구매 여부를 결정할 수 있다는 점이 특징이다.

브랜드 선택 폭도 넓어졌다. 지난 4월 개점 당시 브룩스와 푸마, 아디다스 등 3개였던 대여 브랜드는 살로몬, 써코니, 언더아머, 디아도라가 추가되면서 7개로 늘었다.

이용 방식도 바뀌었다. 지난 5월 하순 도입한 현장 신청 비중이 9월 전체 이용 건수의 절반을 차지했다. 예약 시간대도 이른 아침부터 퇴근 이후 저녁까지 확대했다.

매장에는 발 형태를 측정하는 풋 스캐닝 서비스와 대여 고객용 라커도 마련됐다. 체험을 마친 고객에게는 생수와 땀을 닦을 수 있는 티슈를 제공한다.

무신사는 제품 판매를 넘어 러닝 커뮤니티 확보에도 나서고 있다. 지난 9월에는 약 200개 브랜드, 1만개 상품을 선보이는 러닝페어를 열었다. 같은 달 초 러닝화 검색량은 전월 같은 기간보다 64% 증가했다.

뉴발란스는 체험형 러닝 매장 운영에 먼저 나선 브랜드 중 하나다.

뉴발란스 북촌 런 허브점은 러닝화와 의류를 대여해 고객이 주변 코스를 달릴 수 있도록 운영하고 있다.

당시 매장에서는 하루 평균 약 70팀이 체험에 참여했으며, 체험 고객 10명 중 7명 정도가 구매로 연결된 것으로 소개됐다. 체험 서비스가 실제 판매로 이어진 사례다. 해당 수치는 당시 매장 운영 현황으로, 현재 구매 전환율과는 구분할 필요가 있다.

뉴발란스는 체험 공간도 확대했다. 올해 5월 서울 여의도 이크루즈에 러닝 체험 공간 '런 허브' 팝업을 마련하고 러닝화와 기능성 의류 대여 서비스를 제공했다. 해당 팝업은 6월 14일까지 한시적으로 운영됐으며 북촌점과 대구 동성로점에서도 대여 서비스를 운영해 왔다.

푸마는 장비를 활용한 전문적인 체험에 무게를 두고 있다.

지난 9월 11일 서울 북촌에 문을 연 '스니커 박스 북촌점'에는 발 형태를 측정하는 풋스캐너와 트레드밀을 갖춘 러닝랩이 들어섰다.

고객은 발 모양과 달리는 자세를 분석받고 전문 코치의 조언을 들을 수 있다. 러닝을 마친 고객을 위한 세면 공간도 마련했다. 인근 경복궁 러닝 코스를 이용하는 소비자들이 매장에 들를 수 있도록 구성한 것이다.

아디다스는 지역 러닝 코스와 브랜드 공간을 연결하는 방식으로 고객 접점을 넓히고 있다.

지난 2월 서울 서촌에 문을 연 '아디다스 퍼포먼스 서촌'은 경복궁과 인왕산 일대 러닝 코스를 활용한 체험형 팝업스토어다. 약 60평 규모의 2층 공간으로 조성됐으며 러너들이 휴식하고 교류할 수 있는 공간도 마련했다.

개점 당시에는 러닝 크루가 참여하는 행사를 열어 인근 러닝 코스와 매장 방문을 연결했다. 러닝을 즐기는 소비자들이 브랜드를 직접 경험할 수 있도록 한 전략이다.

체험형 매장이 늘어나는 배경에는 러닝화의 기능적 특성이 있다.

같은 사이즈라도 제품에 따라 발볼과 뒤꿈치 고정력, 쿠셔닝, 반발력에서 차이가 난다. 매장에서 잠깐 걸어보는 것만으로는 장시간 달릴 때의 착화감을 확인하기 어렵다.

브랜드들은 이 같은 소비자 수요에 맞춰 러닝화 대여와 발 측정, 자세 분석, 러닝 클래스 등을 결합하고 있다.

체험 서비스의 운영 방식에는 차이가 있다. 무신사는 여러 브랜드를 한자리에서 비교할 수 있다는 점을 앞세우고, 뉴발란스는 자사 제품의 실주행 체험을 제공한다. 푸마는 전문 장비를 활용한 분석 서비스를, 아디다스는 지역 러닝 문화와 연결된 공간 운영에 집중하고 있다.

업계 한 관계자는 "러닝화는 같은 사이즈라도 브랜드와 모델에 따라 착화감이 크게 달라 직접 달려본 뒤 구매하려는 소비자가 늘고 있다"며 "앞으로는 제품을 얼마나 많이 진열하느냐보다 고객이 실제 러닝 환경에서 제품을 경험할 수 있도록 하느냐가 오프라인 매장의 경쟁력을 가를 것"이라고 말했다.

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