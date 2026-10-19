“우크라 北 포로 2명이 전부… 추가 확보 알지 못해”

“포로 송환 최대한 비공개 공감대”
주우크라이나 대사관은 우크라이나 측으로부터 확인한 북한군 포로가 한국으로 송환된 2명이 전부이며, 양국이 송환 관련 사실을 최대한 오래 비공개로 유지하자는 데 공감했다고 밝혔다.
윤지완 주우크라이나 대사관 대사대리(공사참사관)는 18일(현지시간) 주폴란드 대사관에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에 화상으로 출석해 이같이 밝혔다.
더불어민주당 김영호 의원은 “북한군이 대규모로 파병돼 그렇게 많은 사상자가 났는데 포로가 2명밖에 없다는 건 상식적으로 이해가 안 간다”며 추가로 붙잡힌 북한군 포로가 있는지 물었다. 윤 대사대리는 “우크라이나 정부가 공개적으로 확인했고 여러 번 협의를 통해서 우리에게 알린 내용”이라고 답했다. 이석배 주러시아 대사도 추가 포로 확보 여부에 대해 “저희가 알지 못한다”고 말했다.
윤 대사대리는 송환 협의 당시 양국 간 비공개 공감대가 깊이 형성돼 있었다고 설명했다. 그는 “언제 공개할지는 서로 전혀 얘기하지 않았고 비공개 상태로 최대한 오래 유지되면 좋겠다는 의견이 많았다”고 말했다. 이 대사도 “우크라이나가 처음부터 계속 비공개를 요청했다”고 밝혔다.
윤 대사대리는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 송환 사실 공개 계획을 사전에 몰랐다고 밝혔다. 그는 “실무적으로 접촉하고 있던 우크라이나 쪽에서도 정확히 알지 못한 부분이 있는 것 같다”며 우크라이나 내부에서도 사전 협의 부족과 비공개 약속 파기에 대한 비판이 있다고 전했다.
윤 대사대리는 합의를 서면으로 명확히 하지 않아 갈등이 불거졌다는 지적엔 “외교적 합의를 문서화하는 건 사실상 조약”이라며 구체적인 증거를 공개하기 어렵다고 답했다.
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