세계일보 청년조사위원회 발족… 본격 활동 돌입

세계일보 청년조사위원회가 19일 본사 대강당에서 발족식을 갖고 본격적인 활동에 들어갔다.



이날 발족식에는 박정훈 대표이사를 비롯한 회사 임원진과 청년조사위원 20여명이 참석해 향후 활동 방향과 비전을 공유했다.

19일 서울 용산구 세계일보 본사 대강당에서 열린 ‘2026년 세계일보 청년조사위원회 발족식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 시계반대방향으로 이현우 청년조사위원회 운영위원, 한기창 홍보위원, 곽주용 운영위원, 박정훈 세계일보 대표이사, 정국진 청년조사위원회장, 정현재 홍보위원, 임태우 홍보위원, 박찬준 세계일보 영업관리본부장, 반성수 사무국장, 엄형준 세계일보 경영전략본부장, 김정훈 세계일보 조사국장. 유희태 기자

세계일보 청년조사위는 지역사회 현장 취재와 공익 제보, 디지털 콘텐츠 제작 등 다양한 분야에서 활동할 예정이다. 청년들의 자발적인 참여를 확대해 전국적인 청년 네트워크로 발전시킬 계획이다.



박정훈 대표이사는 인사말에서 “청년조사위원은 단순한 참여자가 아니라 현장을 직접 보고 기록하는 목격자이자, 의미 있는 변화를 세상에 알리는 제보자이며, 새로운 콘텐츠를 함께 만드는 동반자”라고 강조했다. 이어 “청년의 시선은 미래를 향하고, 청년의 목소리는 변화의 시작”이라며 “청년들이 지역사회의 다양한 문제와 미담을 발굴하고 사진과 영상, 기사 등 다양한 콘텐츠를 통해 사회에 긍정적인 변화를 이끌어 주기를 기대한다”고 덧붙였다.



이어 초대 청년조사위원회 정국진 회장을 비롯해 정현재·한기창·임태우 홍보위원, 곽주용·이현우 운영위원, 반성수 사무국장에 대한 임명이 진행됐다.



정국진 회장은 인사말에서 “올바른 가치관과 책임 의식을 바탕으로 청년들이 사회의 다양한 현안에 관심을 갖고 적극적으로 참여하는 조직을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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