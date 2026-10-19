‘내 사건 현황·치안 정보 한눈에’… 警 홈피 열람 시스템 구축한다

전국 경찰서 홈페이지가 자신의 사건 현황과 치안정보를 확인할 수 있도록 개편된다. 국민의 권익을 우선시한다는 의미를 담기 위해 경찰청의 영문명은 정부기관을 나타내는 ‘에이전시(Agency)’에서 ‘서비스(Service)’로 변경된다.



경찰청 ‘국민참여·현장동행 경찰개혁단’은 19일 이 같은 경찰 정책을 발표했다. 신고와 사건처리 중심의 사후 대응이 아니라 국민에게 필요한 치안 정책을 먼저 살피고 해결하는 경찰 서비스를 강조하기 위한 행보다.

경찰 로고. 연합뉴스

전국 경찰관서 홈페이지는 자신이 신고한 사건들이 어떻게 진행되고 있는지를 언제든 열람할 수 있도록 시스템 구축이 이뤄진다. 범죄피해자들은 기존에 피해자 조사 시에만 권리 등을 안내받았지만 각종 권리나 보호, 지원 연계 방안 등이 반복적으로 통지된다.



다음달 2일부터는 112신고, 교통사고 사망자, 5대 범죄(살인·강도·강간·절도·폭력), 보이스피싱, 국제치안지표, 주요 집회·행사 정보도 홈페이지에 게시된다. 관련 정보 성격에 따라 일간, 주간, 월간, 분기 주기로 공개가 이뤄진다. 치안정보에 대한 국민 접근성을 확대해 경찰 활동에 대한 이해도를 높이고, 일상생활 편의를 증진하기 위해서다.



경찰청 영문명도 기존 ‘코리아 내셔널 폴리스 에이전시(Korea National Police Agency)’에서 ‘코리아 내셔널 폴리스 서비스(Korea National Police Service)’로 변경이 추진된다. 경찰이 국가의 공권력을 행사하는 기관이 아니라 국민 중심의 경찰 서비스를 제공한다는 지향점을 가져가겠다는 의도다.



경찰개혁단은 이날 현장동행 프로젝트 킥오프 회의를 열어 현장 경찰들이 바라보는 경찰 개혁과제도 살폈다. 김종철 경찰청장 직무대행은 주간업무 회의에서 “먼저 알리고 곁에서 돕는, 국민 중심 경찰서비스 구현을 통해 국민 신뢰를 회복하는 데 더욱 노력하겠다”고 강조했다.



외부 전문가 중심으로 구성된 ‘국민의 신뢰제고를 위한 경찰수사 개혁위원회’는 이날 회의에서 경찰 수사역량 강화 관련 권고안 등을 검토했다. 앞서 개혁위는 수사역량 강화를 위해 향후 5년간 변호사 500명을 뽑으라고 경찰에 권고했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지