‘송파 장모 살해’ 20대 20일 공소청 송치

서울 송파구에서 장모를 살해하고 아내를 납치한 혐의를 받는 20대 남성이 공소청에 넘겨진다.



송파경찰서는 존속살해·특수감금 혐의를 받는 김모(26)씨를 오는 20일 오전 공소청에 구속 송치할 예정이라고 19일 밝혔다.

이혼 소송 중 장모를 살해하고 아내를 차량에 태워 도주한 혐의를 받는 20대 남성이 지난 13일 서울 송파구 동부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

김씨는 지난 11일 송파구 문정동에서 50대 장모를 칼로 찌른 뒤 20대 아내를 차량에 태워 달아난 혐의를 받는다. 장모는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다. 김씨는 아내를 태우고 도주하다 같은 날 낮 12시35분 강원 양양군의 한 야산에서 경찰에 긴급체포됐다.



서울동부지법은 지난 13일 김씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열고 “도망과 증거 인멸의 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 김씨는 경찰 조사에서 혐의를 대체로 인정하면서도 우발적 범행이라고 주장하는 것으로 파악됐다. 그러나 경찰은 사전에 범행을 준비한 정황 등을 포착하고 계획범죄 가능성에 무게를 두고 수사 중이다. 고범석 서울경찰청장은 이날 정례 기자간담회에서 계획·보복범죄 혐의 적용 여부에 대해 “다각도로 수사하고 있다”고 밝혔다.

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