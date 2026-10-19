전주중앙여고, 국제 바칼로레아 고교 과정 월드스쿨 인증

전북 전주중앙여자고등학교가 국제 바칼로레아 본부(IBO)로부터 고등학교 과정인 디플로마 프로그램(DP) 월드스쿨 최종 인증을 받았다. 교사들의 공동 연구와 탐구 중심 수업, 학생의 성장을 중시하는 평가 체계를 꾸준히 구축해 온 결과로, 전북지역 수업 혁신 확산에도 관심이 쏠린다.

전북 전주중앙여고 학생들이 사랑의 하트를 만들어 보이고 있다. 전북도교육청 제공

19일 전북도교육청에 따르면 전주중앙여고는 2024년 6월 국제 바칼로레아(IB) 관심학교로 선정된 뒤 월드스쿨 인증을 준비해 왔다. 교원들은 IB 연수와 대학 연계 IB 교육자 인증 과정(IBEC)에 참여해 전문성을 높이고, 전문적학습공동체를 중심으로 수업과 평가 방식을 공동 연구했다.

IB DP는 고등학생을 대상으로 6개 교과군과 핵심 과정을 운영해 탐구력과 사고력, 표현력, 자기 주도성을 기르는 교육과정이다. 학생이 지식을 습득하는 데 그치지 않고 스스로 질문을 만들고 탐구하며 배움을 확장하도록 하는 데 초점을 둔다.

전주중앙여고는 학교 교육철학인 ‘기발한 중앙 IDEA’를 IB 교육과정과 연결해 특색 있는 교육과정을 마련했다. 정체성(Identity), 꿈(Dream), 공감(Empathy), 성취(Achievement)를 바탕으로 학생들이 스스로 탐구하고 성찰하며 세계와 소통하는 인재로 성장하도록 돕는 것이다. 교과별 수업 계획과 평가 기준을 공동 개발하고 학생의 자기 성찰과 동료 평가를 강화하는 등 수업·평가 혁신도 추진해 왔다.

학교는 이번 인증을 계기로 탐구·실행·성찰 중심의 IB DP 교육과정을 내실 있게 운영하고, 학생 주도적인 배움과 성장을 지원하는 교육 환경을 조성할 계획이다.

천호성 전북도교육감은 “교사들이 함께 배우고 연구하며 수업과 평가의 변화를 만들어 온 뜻깊은 성과”라며 “학교의 자율성과 교사의 전문성을 바탕으로 IB 교육과정을 안정적으로 운영하고, 그 성과가 전북의 수업 혁신으로 이어지도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지