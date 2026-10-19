남원 피오리움서 ‘빛으로 만나는 우리 유산’…야간 행사도 풍성

전북 남원시 미디어아트 전시관 ‘피오리움’에서 전통 유산을 첨단 미디어아트로 재해석한 기획전시와 야간 문화 행사가 펼쳐진다. 최근 광한루의 국보 지정으로 남원의 전통문화유산에 대한 관심이 높아진 가운데 마련한 이번 행사는 국가유산의 아름다움을 색다르게 경험할 수 있는 전시에다 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램까지 더해 가을철 문화관광 수요를 끌어모으고 있다.

19일 남원시에 따르면 국가유산청, 국가유산진흥원과 협력해 마련한 기획전시 ‘빛으로 만나는 우리 유산’을 오는 11월 2일까지 피오리움에서 연다.

전북 남원시 피오리움에서 열리고 있는 기획전시 ‘빛으로 만나는 우리 유산’ 포스터.

이번 전시에서는 모두 7개의 실감형 콘텐츠를 선보여 미디어아트를 통해 우리 유산의 가치와 아름다움을 새로운 방식으로 전달한다.

전시 기간 남원 어린이·청소년에게는 무료입장 기회를 제공해 미래 세대가 국가유산과 문화예술을 자연스럽게 접하고 지역 문화공간을 더욱 가까이에서 누릴 수 있게 한다.

야간 문화 행사도 마련해 오는 24일과 31일에는 ‘남원의 밤, 피오리움’ 행사를 개최한다. 블랙라이트 낙서놀이와 어린이 블록 놀이, 에어바운스 등 체험 프로그램을 비롯해 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM) 파티와 감성 주막 등을 운영한다.

캠핑 분위기를 살린 휴식 공간과 잔디광장 놀이 공간도 조성해 부모는 여유롭게 쉬고 아이들은 자유롭게 뛰어놀 수 있도록 가족 친화형 야간 행사로 꾸밀 예정이다.

남원시 관계자는 “전시와 야간 행사를 연계해 시민과 관광객에게 다양한 문화 체험 기회를 제공하고, 지역 문화유산에 대한 관심을 높일 계획”이라고 말했다.

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