6m 비단뱀과 몸싸움한 인플루언서…“조회 수 위한 동물학대” 비판

미국의 유명 인플루언서가 몸길이 약 6m에 달하는 비단뱀과 맨몸으로 몸싸움을 벌이는 영상을 공개해 동물학대 논란에 휩싸였다.

지난 14일(현지시간) 미국 폭스뉴스 등 외신에 따르면, 인플루언서 마이클 홀스턴은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 거대한 그물무늬비단뱀과 격투를 벌이는 영상을 게시했다.

‘더 리얼 타잔(The Real Tarzann)’이라는 이름으로 활동하는 홀스턴은 야생동물과의 만남이나 생존 체험 등을 소재로 콘텐츠를 제작해왔다. 그의 SNS 계정은 1700만명 이상의 팔로어를 보유한 것으로 알려졌다.

홀스턴은 영상에서 비단뱀을 직접 붙잡고 힘겨루기를 벌였다. 그가 공개한 설명에 따르면 뱀의 몸길이는 약 5.8m, 무게는 91㎏을 넘는다. 영상에는 비단뱀이 홀스턴의 팔과 다리를 휘감으며 저항하는 모습이 담겼다. 홀스턴은 뱀의 머리 부분을 붙잡고 제압을 시도했으며, 몸싸움 끝에 뱀을 뒤집어 제압하는 데 성공했다. 이후 “뱀에게 몸이 완전히 감길 뻔했다”며 이번 경험이 상당히 위험했다고 설명했다.

영상이 확산하자 온라인에서는 비판적인 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼은 야생동물과 싸워야 할 이유가 없는데도 인터넷에 올릴 영상을 만들기 위해 뱀을 괴롭혔다고 지적했다. 동물을 오락이나 개인의 유명세를 위한 수단으로 이용했다는 비판이다. 반면 야생동물과 직접 대면하는 영상의 위험성을 지적하면서도, 실제로 뱀이 다쳤는지 확인되지 않은 만큼 동물학대 여부를 단정해서는 안 된다는 신중론도 제기됐다.

홀스턴은 과거에도 야생동물을 다루는 방식으로 논란을 빚었다. 2018년에는 미국 플로리다주에서 허가 없이 파충류를 소지하거나 판매하려 한 혐의 등으로 여러 건의 경범죄 혐의를 받은 것으로 알려졌다. 2025년에는 호주 퀸즐랜드에서 민물악어를 붙잡는 영상이 공개돼 현지 야생동물 보호 당국의 조사와 동물보호단체의 비판을 받은 바 있다.

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