“뇌졸중 치료의 현재와 미래”… 세계 전문가 2500명 서울에 모인다

전 세계 뇌졸중 전문가 2500여명이 모여 예방부터 급성기 치료, 재활까지 최신 연구와 치료 전략을 논의하는 국제학술대회가 16년 만에 서울에서 열린다.

대한뇌졸중학회(회장 차재관 동아의대 신경과 교수)는 오는 21일부터 23일까지 서울에서 ‘제18차 세계뇌졸중학회(World Stroke Congress 2026·WSC 2026)’를 개최한다고 19일 밝혔다.

세계뇌졸중학회가 국내에서 열리는 것은 2010년 제7차 대회 이후 16년 만이다. 이번 행사는 ‘International Conference Stroke Update’와 함께 진행되며, 세계 각국의 뇌졸중 연구자와 임상의, 보건의료 전문가 등 2500여명이 참석할 예정이다.

학회에서는 최신 임상시험 결과를 비롯해 뇌졸중 예방, 초급성기·급성기 치료, 재관류 치료, 뇌출혈, 재활과 회복, 인공지능(AI)과 정밀의료 등 뇌졸중 전 영역에 걸친 연구 성과를 공유한다.

최신 연구 결과를 발표하는 ‘Late Breaking Science’ 세션에서는 급성 뇌졸중 치료와 재관류술, AI, 뇌출혈, 혈관 위험인자, 예방과 재활 등을 집중적으로 다룬다. 혈전제거술과 혈전용해치료의 최적화, 중간혈관폐색 치료, 뇌출혈 환자의 혈압 관리 등 임상 현장에서 관심이 높은 주제들이 포함됐다.

AI와 디지털 기술을 활용한 뇌졸중 진료의 미래도 주요 의제다. AI를 활용한 뇌졸중·대혈관폐색 진단과 영상 기반 의사결정 지원, 병원 도착 전 환자 분류, 병원 내 치료 과정의 효율화 등 실제 진료에 적용할 수 있는 방안을 논의한다.

대한뇌졸중학회가 주관하는 학술 프로그램도 마련된다. ‘Genetics, AI, and Innovation in Stroke Care’ 세션에서는 뇌졸중 유전학과 AI, 디지털 치료제, 약물유전체학을 중심으로 정밀의료의 발전 방향을 살핀다. ‘Advances in Acute Reperfusion Therapy’ 세션에서는 두개강내 동맥경화와 관련된 대혈관폐색 치료, 혈전제거술, 재관류 치료 후 혈압 관리 등 급성기 치료의 주요 현안을 다룬다.

뇌졸중 이후 재활과 회복을 돕기 위한 새로운 접근법도 소개된다. 장기적인 회복에 관한 신경과학·영상 연구와 함께 AI 기반 재활기기, 디지털 치료, 비침습적 뇌자극 등 다양한 재활 전략을 다룬다. 환자와 보호자의 실제 경험을 치료·재활 정책에 반영하는 방안도 논의한다.

이번 학회는 새로운 치료법 개발뿐 아니라 효과가 입증된 치료의 현장 적용에도 초점을 맞춘다. 의료자원이 부족한 국가와 지역의 뇌졸중 치료·재활 체계 구축, 혈전제거술 접근성 개선, 지역·국가 간 치료격차 해소가 주요 과제다.

세계뇌졸중기구(WSO)와 세계고혈압연맹(World Hypertension League)이 마련한 공동 세션에서는 고혈압 조절과 소금 섭취 감소를 통한 뇌졸중 예방 전략을 세계 각국의 보건정책으로 확산하는 방안을 논의한다. 의료자원이 부족한 환경에서 회복을 지원하고 의료체계를 구축하는 프로그램을 통해 연구 성과를 실제 환자 치료로 연결할 방안도 모색한다.

차재관 대한뇌졸중학회 회장은 “이번 학회에서는 최신 임상시험 결과를 비롯해 예방, 급성기 치료, 재활 등 뇌졸중 분야의 최신 발전을 심도 있게 논의할 예정”이라며 “새로운 치료법의 개발뿐 아니라 효과가 입증된 치료를 전 세계, 특히 뇌졸중 부담이 큰 저·중소득 국가의 실제 진료 현장에 적용하는 것도 중요한 과제”라고 말했다.

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