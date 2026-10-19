‘출퇴근부터 임금까지…’ 완주군, 외국인 계절근로자 근무일지 도입

농촌 현장에서 일하는 외국인 계절근로자가 실제 일한 시간과 받아야 할 임금을 직접 확인할 수 있도록 전북 완주군이 근무일지 제도를 도입했다. 언어와 문화 차이로 발생할 수 있는 근로시간 산정과 초과근무 수당 지급 관련 갈등을 줄이고, 고용주와 근로자 모두를 보호하기 위해서다.

19일 완주군에 따르면 군은 외국인 계절근로자의 안정적인 근무 환경을 조성하기 위해 근로시간과 임금 지급 내용을 투명하게 관리하는 ‘외국인 계절근로자 근무일지’를 운영 중이다.

근무일지에는 매일 출퇴근 시간과 휴게 시간, 휴일 등을 기록한다. 고용주와 근로자가 내용을 함께 확인하고 서명하도록 해 근로시간을 둘러싼 오해를 줄이고, 임금 정산의 근거를 명확히 남기도록 했다.

임금 명세서 양식도 함께 첨부했다. 농가가 매월 근로자에게 임금 명세서를 내주도록 돕고, 근로자가 기본급과 각종 수당 등 임금 내역을 쉽게 확인할 수 있도록 하기 위해서다.

군은 근무일지 작성이 임금 분쟁을 예방하고 적정한 근로시간과 휴게 시간을 보장하는 데 도움이 돼 근로자 권익 보호와 인권 침해 예방 효과가 클 것으로 기대한다. 농가도 날짜별 인력 투입과 작업 현황을 한눈에 파악할 수 있어 영농 관리의 효율성을 높일 수 있다.

그동안 농촌 현장에서는 언어 장벽과 문화적 차이로 근로시간 산정이나 초과근무 수당 지급 등을 둘러싸고 고용 농가와 외국인 근로자 간 오해와 갈등이 발생할 가능성이 있었다.

유희태 완주군수는 “근무일지는 단순한 출석 확인을 넘어 고용주와 외국인 근로자 모두를 지켜주는 안전장치가 될 것”이라며 “외국인 계절근로자의 권익을 보호하고 안심하고 일할 수 있는 환경을 만들기 위해 현장 중심의 농업 행정을 이어갈 방침”이라고 말했다.

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