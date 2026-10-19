“교복·체육복 나눠요”…완주군, 청소년 제안 정책으로 실현

전북 완주군이 청소년의 정책 제안으로 마련한 교복·체육복 은행을 본격 운영한다. 신체 성장으로 작아지거나 진학으로 더 이상 입지 않는 교복과 체육복을 기증받아 필요한 학생에게 무상으로 제공하는 사업으로, 자원 낭비를 줄이고 학부모의 경제적 부담도 덜어줄 것이라는 기대다.

완주군은 관내 중·고등학교 졸업생과 재학생 등으로부터 교복과 체육복을 기증받아 필요한 학생에게 지원하는 ‘완주군 교복(체육복) 은행’ 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 사업은 지난해 완주군 어린이·청소년의회에서 제안한 정책 아이디어가 실제 행정 사업으로 이어진 것이다. 청소년이 지역사회 문제를 직접 발굴하고 정책을 제안해 행정에 반영한 사례다.

전북 완주군 교복 체육복 은행 사업 안내 포스터.

군은 교복과 체육복 기증 학생에게 봉사활동 시간을 인정해 자발적인 참여를 유도할 계획이다. 청소년들이 옷을 재사용하는 과정에서 자원순환과 나눔의 가치를 배우고 공동체 의식도 키울 수 있도록 지원한다.

기증은 연중 상시 접수한다. 교복이나 체육복이 필요한 학생과 학부모는 고산면 완주군 청소년센터 ‘고래’에 미리 문의한 뒤 방문하면 무료로 이용할 수 있다. 현장에는 옷을 직접 입어보고 선택할 수 있는 공간도 마련했다.

유희태 완주군수는 “청소년들이 직접 낸 목소리가 실제 군정 정책으로 실현된 뜻깊은 사례”라며 “자원 재활용과 이웃 사랑을 함께 실천하는 교복 은행 사업에 군민과 청소년들의 따뜻한 참여를 바란다”고 말했다.

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